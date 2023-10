L’insulto sessista di Fabrizio Corona a una giornalista in diretta radio, il collega sorride Episodio imbarazzante targato Fabrizio Corona: riesce a realizzare l’inchiesta più rilevante nel mondo calcistico degli ultimi anni e a lasciarci sopra una macchia, con un insulto sessista rivolto a una giornalista di Radio Radio che gli aveva posto una domanda. Nessuno dei colleghi della donna blocca lo sproloquio, uno addirittura sorride. L’ennesimo controsenso di un personaggio che aveva già dimostrato in passato un innato talento per infilarsi in situazioni discutibili guidato dai suoi scatti di ira.

A cura di Stefania Rocco

A Radio Radio va in onda un episodio imbarazzante che porta la firma di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi finisce per avvilupparsi nell’ennesimo controsenso, caratteristica di un personaggio dall’innato talento per questo tipo di scene discutibili. Un uomo che riesce a realizzare una delle inchieste più rilevanti, in senso assoluto, nel mondo del calcio degli ultimi anni e, al contempo, a lasciare una macchia imbarazzante sulla storia di questa inchiesta con un clamoroso scivolone, prodotto di uno scatto di ira. Scatto di ira francamente evitabile. Per la giornalista diventata vittima del suo sproloquio e per se stesso che tra i due è quello che ci fa la figura peggiore, nonostante il comprensibile imbarazzo della donna ritrovatasi a gestire una simile situazione in diretta.

Fabrizio Corona insulta una giornalista in diretta radio

Corona è ospite di Radio Radio per discutere dell’inchiesta pubblicata su Dillinger che porta la sua firma e che ha investito grandi nomi del calcio italiano: da Nicolò Zaniolo a Sandro Tonali, Nicolò Fagioli e Nicola Zalewski (per il momento, ma l’inchiesta sarebbe destinata ad allargarsi). Valeria Biotti, giornalista e speaker della trasmissione, gli chiede quindi di quello che ritiene possa essere il “secondo filone” dell’inchiesta, rifacendosi a una dichiarazione che lo stesso Corona aveva fatto solo qualche giorno fa, quando il clamoroso scoop sui calciatori coinvolti nel giro di calcio scommesse era già iniziato. Non una trovata pescata chissà dove dunque, ma una domanda (discutibile considerati i temi dell’inchiesta che hanno dettato l’agenda delle principali testate giornalistiche negli ultimi giorni, ma lecita) che si rifà a una recentissima dichiarazione dello stesso Corona. Tanto è bastato per dare fuoco alla miccia dell’irascibile Corona che invece di glissare sulla questione (magari rimarcando, in termini differenti, quanto fosse distante dal focus della vicenda) l’ha utilizzata come leva per insultare la giornalista: “Dai, ma mi fai in questo momento questa domanda? Ma vergognati, fai gossip davanti a un’inchiesta del genere? Quali diritti e diritti? Vai sul mio canale Telegram e ti do le prove di un giocatore. Ma che domande fai in questo momento, che lavoro fai? Stai parlando di un’inchiesta che può chiudere il calcio italiano, che può mandare le squadre in serie B, che elimina metà della squadra della nazionale e mi chiedi dei gay? Ma ce la fai? Non sei capace. Io prendo le distanze dal suo modo di fare giornalismo perché per me lei è un’incapace. Spero che sia una bella donna, almeno questo la potrebbe salvare”.

Il silenzio dei colleghi di Valeria Biotti a Radio Radio

Di fronte allo sproloquio e all’insulto sessista di Corona, e di fronte al palese imbarazzo di Biotti, nessuno dei colleghi preswnri in studio è intervenuto. Il collega al suo fianco continua a digitare qualcosa sul cellulare senza alzare lo sguardo (nemmeno un sopracciglio). A pochi metri di distanza, Ilario Di Giovanbattista, direttore editoriale di Radio Radio, addirittura sorride.