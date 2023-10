Fabrizio Corona ad Avanti Popolo, scoppia la polemica: allertato il CdA e la Vigilanza Rai La Rai, che fino a quando Fabrizio Corona scontava la sua condanna se n’è tenuta a distanza, oggi lo corteggia e lo vuole, famelica d’ascolti. Ma i consiglieri Bria (Pd) e Di Maio (M5S) chiedono chiarimenti ai vertici e Bonelli (Verdi) chiede interrogazione in Vigilanza.

Fabrizio Corona è sulla cresta dell’onda. Ha scoperchiato il vaso di Pandora, ha fatto probabilmente l’inchiesta dell’anno e comunque la più importante da Calciopoli a oggi perché si tira dentro tutti: calciatori, procuratori, società e procure. La sua presenza in questo momento è a “puntate”, come una serie tv, ed è ovunque: sul suo Dillinger News, sulle radio private, soprattutto in televisione. Dopo la presenza a Belve e a Domenica In, è attesa l’ospitata di domani sera dalla dirimpettaia della Fagnani, Nunzia De Girolamo per la seconda puntata di “Avanti Popolo!”. La promessa di Corona: altre rivelazioni sui gruppi Telegram e Whatsapp dei calciatori professionisti implicati nel mondo delle scommesse sportive.

Ed è qui che scoppia il caso. Perché la Rai, che fino a quando scontava la sua condanna se n’è tenuta a distanza, oggi lo corteggia e lo vuole, famelica d’ascolti. Per questo sono arrivate, puntuali, le domande dei consiglieri del CDA Rai di ala centro-sinistra. Bria (Pd) e Di Maio (M5S) si sono uniti per chiedere chiarimenti ai vertici del servizio pubblico. Bonelli (Verdi) ha intenzione di presentare invece un’interrogazione in Vigilanza. Quanto può costare tutto questo?, chiedono. Ma soprattutto è in linea con il codice etico del servizio pubblico?

Il personaggio Corona ha fino a questo momento guadagnato dalla Rai, secondo quanto riportato da Repubblica, ventiquattro mila euro rispettivamente per Belve e per Domenica In. Dalla Rai fanno sapere che da Nunzia De Girolamo non guadagnerà più di diecimila euro e in questo rivelerà notizie esclusive. Quindi: trentaquattro mila euro sarebbe la cifra che in meno di un mese Fabrizio Corona andrebbe a guadagnare dalla Rai. Oltre questo, c’è l’aspetto delle indagini in corso e del ruolo della Rai che farebbe da megafono alle parole dell’ex re dei paparazzi.