Si è dimessa Alessandra De Stefano, direttrice di Rai Sport Alessandra De Stefano, direttrice di Rai Sport, si è dimessa. A dare la notizia è Il Foglio secondo cui la giornalista sarebbe stata “criticata per le sue scelte editoriali e sotto pressione per i Mondiali di calcio”.

A cura di Stefania Rocco

Alessandra De Stefano, direttrice di Rai Sport, ha rimesso il suo mandato. La giornalista si è dimessa. Secondo Il Foglio, che ha dato la notizia, a provocare la scelta di abbandonare il suo incarico sarebbero state le critiche ricevute “per le sue scelte editoriali”, oltre che la pressione per i Mondiali di calcio in Qatar 2022, competizione che non ha visto partecipare l’Italia ma che ha beneficiato della copertura prevista dalla Rai. Risale al dicembre scorso il durissimo sfogo della direttrice contro i colleghi pubblicato su Twitter. "La correttezza è fondamento delle mia esistenza, del mio mestiere. Colleghi della carta stampata, e non solo, mi hanno attaccato perché ero senza voce!!! Hanno giudicato Il circolo dei mondiali su una sola puntata. Ignorato ascolti e share. Le menzogne mi indignano. Siete il nulla", aveva scritto. Nessun commento è arrivato, invece, a motivare la decisione di lasciare il suo incarico.

I motivi delle dimissioni di Alessandra De Stefano

Proprio le critiche per la copertura dell’evento avrebbero contribuito a spingere De Stefano a dimettersi. Alla giornalista era stata contestata anche la scelta della giornalista Lia Capizzi, esterna convocata in Rai affinché conducesse la Domenica sportiva. Secondo Il Foglio, sarebbe stata la redazione milanese a protestare ritenendosi trascurata rispetto a quella romana. È recente, inoltre, la richiesta di Enrico Varriale, ex vicedirettore di Rai Sport in causa con l’azienda, di tornare in Rai con un reintegro. Questo clima generale avrebbe fatto da sfondo alla decisione della giornalista di lasciare il suo incarico. A subentrare temporaneamente all’ex direttrice è il vicedirettore Marco Franzelli, con un incarico da responsabile interim in attesa che siano ridefiniti gli equilibri interni che consentano di arrivare a una nuova nomina.