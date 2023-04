Alessandra De Stefano inviata a Parigi per la Rai, dopo le dimissioni da RaiSport Alessandra De Stefano sarà la nuova corrispondente della Rai da Parigi. Il nuovo incarico partirà da lunedì prossimo, su decisione di Carlo Fuortes, dopo le dimissioni da direttrice di RaiSport.

A cura di Ilaria Costabile

Alessandra De Stefano resta ancora in casa Rai e dopo le dimissioni da Rai Sport, pare che il suo destino sia quello di tornare nelle vesti di cronista. Stando a quanto riportato da TvBlog, infatti, sarebbe stato Carlo Fuortes ad assegnare un nuovo incarico alla giornalista, che sarà effettivo già da lunedì prossimo, quando la vedremo nuovamente sul piccolo schermo.

Alessandra De Stefano nuova corrispondente

Vedremo l'ex direttrice di RaiSport, quindi, per le strade di Parigi, dove sarà corrispondente per la Rai. La giornalista, quindi, rivestirà questo ruolo accanto a Giovanna Botteri e Nicoletta Manzione, entrambe ormai in pianta stabile nella capitale francese. Una decisione presa dall'amministratore delegato dalla tv pubblica anche in vista del pensionamento di Botteri che, infatti, sembra abbia raggiunto i limiti d'età. Da lunedì, quindi, Alessandra De Stefano sarà in collegamento con tutte le testate giornalistiche della Rai.

Le dimissioni di Alessandra De Stefano

La notizia delle dimissioni di Alessandra De Stefano da direttrice di RaiSport risalgono allo scorso 27 marzo, riportata inizialmente da Il Foglio, che adduceva come motivazione all'abbandono del suo incarico le troppe pressioni ricevute in questi mesi e anche le critiche per "le scelte editoriali" adottate durante il suo periodo a capo della sezione sport, oltre che per la copertura dei Mondiali in Qatar. Poco dopo la notizia, è poi arrivato il messaggio di ringraziamento da parte di Carlo Fuortes, che ha sottolineato la grande professionalità di De Stefano, complimentandosi per i risultati ottenuti grazie anche ai contenuti innovativi proposti dalla testata, durante eventi sportivi di spessore. La direzione è stata poi affidata, seppur temporaneamente, al vicedirettore di RaiSport, ovvero Marco Franzelli che ha assunto l'incarico nell'immediato.