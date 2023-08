Selvaggia Roma un anno dopo l’aborto: “Un dolore incolmabile, la sofferenza mi ha cambiata” A un anno dall’aborto spontaneo subito lo scorso anno mentre si trovava al quinto mese di gravidanza, Selvaggia Roma torna a parlare di quella tragedia che a lungo ha sconvolto la sua vita: “Un dolore incolmabile, la differenza mi ha cambiata”.

A cura di Stefania Rocco

Selvaggia Roma torna a parlare del drammatico aborto spontaneo vissuto lo scorso anno, mentre si trovava al quinto mese di gravidanza. Diventata popolare per avere partecipato a Temptation Island e al Grande Fratello Vip, da oltre un anno Selvaggia vive lontana dalla televisione. È sui social che si concentra la sua attività ed è proprio ai social che ha affidato il suoi messaggio, pubblicato a quasi 12 mesi di distanza dal drammatico lutto che l’ha colpita nel settembre 2022.

Il messaggio di Selvaggia Roma

Rivolgendosi alle sue follower e alle donne che hanno vissuto un’esperienza simile a quella che l’ha travolta, Selvaggia ha detto: “Voglio dedicare 5 minuti a me stessa, a noi stesse… Per dire che ce l’ho fatta, che ce l’abbiamo fatta… Dovete ringraziare voi stesse e le persone che vi amano e vi stanno accanto. Sono qui per rispondere a tutte quelle persone che mi chiedono come ho fatto a superare dolore, un dolore incolmabile”. Non nasconde il dolore legato alla perdita, superato poco a poco, anche grazie alle persone che le sono rimaste vicine: “Le nostre sofferenze ci portano a cambiare, a crescere, a vedere la vita in un altro modo, ma ce lo porteremo per tutta la vita. Noi siamo donne e siamo anche molto forti. Sono qui per ringraziarvi, per farvi un applauso e darvi forza come sempre. E a dirvi: non c’è una pozione magica, ma possiamo combattere come abbiamo sempre fatto e cercare di vedere sempre un lato positivo”.

Selvaggia Roma ha perso la figlia che aspettava da Luca Teti

Era stata la stessa Selvaggia, un anno fa, ad annunciare sui social di avere perso la bambina che aspettava dal compagno Luca Teti. Durante un’ecopgrafia di controllo realizzata al quinto mese di gravidanza, si era accorta che il cuore della piccola aveva smesso di battere. Un lutto difficile da affrontare quello vissuto dalla ex concorrente del GF Vip, avvenuto a gravidanza ormai inoltrata. “Si sarebbe chiamata Mia. Purtroppo al quinto mese di gravidanza ho contratto un virus di quelli che non lasciano scampo in situazioni simili”, aveva racontato al settimanale Chi, ancora provata da quella perdita inaspettata, “Di lì a pochissimo il cuore di mia figlia ha smesso di battere e l’ho visto proprio durante un’ecografia. Mi hanno operato subito, ventitré ore di travaglio con la consapevolezza che non l’avrei potuto abbracciare viva. Ho dovuto partorire un corpicino che non c’era più. Ancora adesso, mentre ne parlo, mi fa male il cuore. Il più grande dolore mai provato”.