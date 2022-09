Selvaggia Roma ha perso la bambina: “Il cuore non batteva più” L’influencer ex Uomini e Donne ha perso la bambina: “Il cuore della nostra piccola non batteva più, mi tengo stretto il mio dolore”.

Dramma per Selvaggia Roma e Luca Teti: hanno perso la bambina che la ex Uomini e Donne aspettava. In un messaggio su Instagram, Selvaggia Roma fa sapere: "Vi prego di rispettarci. È una notizia che non avrei mai voluto ricevere". Sette giorni fa aveva avuto un'infezione e aveva confessato di temere per la salute della piccola che aveva in grembo.

Le parole di Selvaggia Roma

In una storia su Instagram, Selvaggia Roma spiega quello che è successo. Poche parole, poi la richiesta di rispettare il dolore e la privacy della coppia.

È una notizia che non avrei mai voluto ricevere e dare, purtroppo questa mattina in una visita di routine dalla ginecologa si sono accorti che il cuore della nostra piccola non batteva più non aggiungo altro mi tengo stretto il mio dolore. Vi prego di rispettarci.

Era la prima figlia per lei

Selvaggia Roma aspettava la sua prima figlia. Lei e il suo fidanzato, il calciatore Luca Teti, non vedevano l'ora di diventare genitlori e avevano già mostrato ai follower i primi sorrisi per questa notizia così lieta, mostrando tutti i progressi della gravidanza. Un amore perfetto per Selvaggia Roma che aveva spiegato di sentirsi per la prima volta bene con una persona: "Per la prima volta sono sicura di tutto quello che provo e di quello che ho accanto. Sei l’amore della mia vita".

La paura di perdere la bambina, poi il dramma

Solamente sette giorni fa aveva rivelato di essere in tensione per la salute della bambina: "Ero tesissima e ho pianto mentre facevo l’inserimento dell’ago. Ero in emozione, continua paura. Poi mi hanno fatto un’ecografia per vedere il mio piccolino/a. Era stupendo/a. E anche lì fiumi di pianto". In conseguenza alla triste notizia, Selvaggia Roma avrebbe anche appreso il sesso del nascituro: "La nostra piccola", ha detto su Instagram. Sarebbe stata una femmina.