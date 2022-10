Sara Manfuso rivela i motivi per cui ha lasciato il GF, c’entra anche Sonia Bruganelli

Sono ormai passate alcune settimane da quando Sara Manfuso ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, dopo il caso Marco Bellavia, e dopo un episodio che l'ha particolarmente infastidita e che ha come protagonista Giovanni Ciacci. In un'intervista al settimanale Diva e Donna, però, sono emersi altri particolari che riguardano anche il suo rapporto con Sonia Bruganelli, affatto idilliaco.

Una decisione volontaria quella di lasciare la casa più spiata d'Italia, dopo la quale Sara Manfuso è stata chiamata in studio per spiegare le sue ragioni, ma dove è si è sentita "umiliata". Ha cercato di spiegare il suo malessere, legato all'atteggiamento riservato dai suoi compagni d'avventura a Marco Bellavia e rievocando anche l'inavvertito gesto di Giovanni Ciacci, con il quale c'è stato uno scambio di battute poco gradevole. Al settimanale, quindi, racconta:

Quando, dopo aver lasciato la Casa, sono andata in studio non mi è stato permesso di spiegare il motivo del mio gesto. Avrei voluto spiegare quanto il caso di bullismo ai danni di Marco Bellavia e l”incidente’ con Giovanni Ciacci mi abbiano ferito. Però, appena ho iniziato a parlare, mi è stato detto che avrei potuto trovare scuse migliori. Volevo raccontare come mai un piccolo incidente, Ciacci che inavvertitamente mi tocca il sedere, avesse scatenato in me tanto dolore.

Un particolare del tutto inedito, però, riguarda il rapporto con Sonia Bruganelli. L'opinionista non si è mai tirata indietro quando si è parlato di dover dire la sua su un determinato argomento e, infatti, in più occasioni ha contestato le affermazioni della gieffina:

Ha fatto vedere un filmato in cui rido del comportamento di Bellavia senza precisare che era di prima che si scoprisse il suo malessere. […] Per me, in quel momento, era solo una persona con un comportamento sopra le righe, non un uomo che ha sofferto di depressione. La Bruganelli pareva avere un astio personale contro di me.