Sara Manfuso rompe il silenzio: “Umiliata al GF, io vera vittima di violenza sessuale a 17 anni” Cacciata dallo studio del GF Vip da Alfonso Signorini, Sara Manfuso rompe il silenzio via Instagram: “Mai accusato Giovanni Ciacci di violenza ma per quella battuta ho provato imbarazzo e umiliazione. A 17 anni ho subito una violenza sessuale”.

A cura di Stefania Rocco

Si è conclusa, almeno per ora, con la cacciata dallo studio da parte di Alfonso Signorini l’esperienza di Sara Manfuso al Grande Fratello Vip. L’opinionista, uscita volontariamente dalla Casa, una volta in diretta ha accusato il programma e il suo conduttore di non avere compreso il suo imbarazzo di fronte a una frase pronunciata da Giovanni Ciacci nella Casa. Signorini, infastidito e convinto che la donna si stesse arrampicando sugli specchi per giustificare la sua uscita dal gioco, l’ha prima allontanata dal programma per poi mandare in onda le immagini del momento in questione, immagini che dimostrano che era stata la stessa Manfuso a pronunciare la frase “Simuliamo una violenza sessuale”. A distanza di qualche giorno da quel momento, la donna si giustifica e in un lungo post pubblicato su Instagram espone le ragioni del suo malessere.

Sara Manfuso: “Mai accusato Giovanni Ciacci di molestie”

“Non ho mai accusato Giovanni Ciacci di molestie sessuali, ho solo precisato quanto mi abbia ferita la frase ‘facciamo una violenza sessuale’ accompagnata alla toccata dei miei glutei all’interno della casa del GFVip7”, ha scritto la donna su Instagram per poi contestualizzare l’episodio, raccontando di essere stata realmente vittima di violenza sessuale da giovanissima, “Io sono stata vittima di violenza sessuale a diciassette anni e l’ironia sul tema riacutizza un dolore mai davvero superato. Un problema mio? Colpa degli altri? Ho riso alla sua frase nella casa non perché fossi connivente, ma perché provavo imbarazzo e umiliazione. Non volevo che il mio passato – che pure sarei stata disposta a raccontare secondo i miei tempi e modi – emergesse in una maniera tanto ignobile e ho provato ancora una volta vergogna, preferendo tacere. Uscita volontariamente dalla casa dopo la vicenda Bellavia perché mi sembrava disonorevole concorrere al montepremi alla luce di atti di bullismo (che non mi vedono comunque protagonista e dai quali mi dissocio integralmente, lottando da sempre contro questi) ho voluto consegnare questa mia fragilità emotiva ad Alfonso in puntata. Conosciamo com’è andata…”.

Il video dell’episodio denunciato da Sara Manfuso

Al termine della discussione conclusasi con l’allontanamento di Manfuso dallo studio del GF, il conduttore Alfonso Signorini ha trasmesso le immagini dell’episodio al quale Sara aveva fatto riferimento. Nel video, Giovanni si scusa per averla inavvertitamente toccata. “Adesso urlerò ‘mi ha toccato il cu**”, risponde lei ridendo e fingendosi scandalizzata, e Ciacci chiede: “Facciamo una violenza sessuale?”, domanda cui Manfuso risponde: “Sì, dai. Simuliamo”.