Sonia Bruganelli mostra cosa ha detto Sara Manfuso su Marco Bellavia: “Ecco la donna di sani principi” Sonia Bruganelli ha retwittato un video che mostra cosa ha detto Sara Manfuso su Marco Bellavia. L’opinionista del Grande Fratello Vip, poi, ha commentato: “Ecco la donnina dai sani principi che professa empatia e collaborazione”.

A cura di Daniela Seclì

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 3 ottobre si è rivelata particolarmente intensa. Alfonso Signorini ha annunciato la squalifica di Ginevra Lamborghini, per la frase: "Marco merita di essere bullizzato". Inoltre, un televoto flash ha deciso l'eliminazione di Giovanni Ciacci, altro protagonista di questa triste pagina di televisione, che ha visto i concorrenti del reality insensibili davanti alla sofferenza di Marco Bellavia. Nel corso della puntata, Sara Manfuso ha minacciato di andarsene, dopo un confronto con Sonia Bruganelli. Questa vicenda si è arricchita di un ulteriore tassello nelle ultime ore.

Sara Manfuso minaccia di lasciare il GF Vip

Sara Manfuso ci ha tenuto a respingere al mittente l'accusa di bullismo rivolta ai concorrenti del Grande Fratello Vip. Ha dichiarato che lei è stata vicina a Marco, facendo un passo indietro solo quando si è accorta di non poterlo aiutare. Sonia Bruganelli le ha fatto notare che se tutti facessero il suo stesso ragionamento, le persone che soffrono di problemi di salute mentale o fisica si ritroverebbero completamente isolate. L'acceso confronto tra le due è proseguito e Manfuso ha detto che il giorno dopo la diretta avrebbe lasciato la casa, spiegando che non lo avrebbe fatto nell'immediato per non permettere che il suo gesto venisse "spettacolarizzato". Alfonso Signorini ha parlato con lei e l'ha convinta a restare. Sonia Bruganelli, però, durante la notte è tornata sull'argomento. Sara Manfuso si è davvero comportata in modo appropriato con Marco Bellavia?

Cosa ha detto Sara Manfuso su Marco Bellavia

Sui social, nella serata di ieri, ha ripreso a circolare un video che mostra in che termini Sara Manfuso parlasse delle fragilità di Marco Bellavia. Riferendosi al momento in cui ha nominato il concorrente ha spiegato:

Leggi anche Gli sponsor prendono le distanze dal GF Vip dopo l'abbandono di Marco Bellavia

Un nome andava fatto e Alfonso non lo puoi prendere per cu**. Siamo in televisione. Allora io gli ho detto: "Guarda per me Marco", perché tra l'altro tutti quanti non lo sopportano. Io lo dico. Ho detto Marco perché francamente non si è integrato, ieri sera tutti in camera dicevano: "Non lo sopporto". E ho detto: "Questo sta nella casa del GF Vip non in un posto in cui curarsi". Potente.

Ed è scoppiata a ridere, mentre Alberto De Pisis si complimentava con lei per come fosse "sempre senza mezze misure". Il gieffino, nel video in questione, sembra anche aggiungere che in un'occasione Manfuso avrebbe detto che Marco "le fa pietà". Sonia Bruganelli ha retwittato il video e ha aggiunto il suo commento: "Ecco la donnina dai sani principi che professa empatia e collaborazione…".