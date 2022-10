Sara Manfuso: “Via dal GF Vip perché ero a disagio, prima della Tv c’è il rapporto con noi stessi” Sara Manfuso torna a parlare a circa due settimane di distanza dalla scelta di abbandonare il Grande Fratello Vip.

A cura di Redazione Spettacolo

Sara Manfuso oggi è stata ospite a Verissimo dove ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip. A due settimane circa dalla sua decisione di lasciare la casa d'improvviso, Manfuso si è raccontata nel programma di Silvia Toffanin, parlando della vicenda che ha tenuto banco nelle prima settimane del reality:

“Sono stati giorni molto difficili e complicati, però finalmente sta tornando il sereno. […] Partiamo dal presupposto che se entri al Grande Fratello Vip sei abituato alle telecamere ed hai un ego sovraesposto. All’inizio non pensavo che Marco Bellavia potesse davvero avere dei problemi. Prima di entrare c’è una serie di test a cui siamo sottoposti. Pensavo: se Marco è qui significa che può starci. Non pensavo portasse dentro questo dolore e questo male di vivere”.

Il disagio per la vicenda Bellavia

Parlando ancora di Bellavia “Avevo notato cose strane e un comportamento sopra le righe. Quando era sdraiato a terra io dormivo e quando c’è stata la puntata con la resa dei conti io ho avuto modo di vedere quello che era accaduto in quelle ore nella casa in cui io stavo. I pianti, l’indifferenza […] Quando ho avuto modo di vedere i video di Marco mi sono sentita morire. La situazione era gravissima. Io con Marco ci ho anche parlato, abbiamo pianto insieme e ci siamo abbracciati. Queste immagini non sono mai andate in onda".

Quindi Manfuso difende la sua azione nei confronti della vicenda Bellavia: "Io non sono meglio degli altri, ma io il mio sforzo nei suoi confronti lo avevo fatto. Lui mi aveva parlato di esaurimento. Io lì avevo annusato che aveva bisogno di qualcosa di più profondo di un abbraccio. Laddove c’è una patologia servono figure preparate. Sono fiera di quello che ho fatto. Ma ovviamente non è il mio ruolo fare una diagnosi a qualcuno. Ma con la coscienza mi sento pulita”.

La questione Ciacci: "Mai accusato di molestie sessuali"

Infine la questione relativa al suo addio e il riferimento a quel disagio espresso per l'atteggiamento di Giovanni Ciacci: "Credo che sia stata un’occasione mancata. Mai avrei pensato di dire che Ciacci mi ha molestata. Ci tengo a dire che a volte il disagio interiore assume forme non sempre leggibili. Perché non l’ho detto in confessionale? Perché è una ferita aperta e non spesso riesco a gestirla. Io ad Alfonso volevo dire che dentro avevo delle voragini, ma non ho avuto tempo, mi ha cacciato prima". Quindi sul rapporto con Signorini ha aggiunto: “Io non sono uscita per risarcire lui, non sono stata fra le persone degne di penalità dalla produzione del Grande Fratello Vip. Mi sono ritirata per me stessa perché in quella casa mi sentivo a disagio. Io volevo uscire di lì guardarmi allo specchio e dire: hai fatto la cosa giusta. Prima del mondo della tv c’è il rapporto con se stessi”.