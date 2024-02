Salt Bae spegne i riscaldamenti del suo ristorante di lusso per il caro bollette: “Cambia anche il menù” The Guardian racconta che il ristorante di Salt Bae, Nurs Et, a Londra avrebbe ricevuto bollette più salate rispetto all’anno scorso. Le vendite, però, sarebbero aumentate di quasi due terzi. La società, si legge, si sta impegnando a ‘ottimizzare l’uso energetico’. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le bollette aumentano vertiginosamente anche per Salt Bae, il famoso chef turco titolare della catena di ristoranti Nurs et Steakhouse che avrebbe dovuto spegnere il riscaldamento nel locale di Londra a causa del caro prezzi del settore energetico. The Guardian racconta che la società fondata dalla ‘star della carne' ha ricevuto bollette più salate rispetto all'anno scorso. Le vendite, però, sarebbero aumentate di quasi due terzi.

Il caso riscaldamento nel ristorante di Salt Bae a Londra

Puoi pagare quasi 800 euro per una bistecca da Salt Bae, ma mangiarla indossando il cappotto. The Guardian racconta che da Nurs – Et a Londra, nell'hotel hotel Park Tower di Knightsbridge, sono stati costretti a spegnere i riscaldamenti per ‘risparmiare'. Si legge che la società ha registrato perdite superiori agli incassi e ha deciso di ottimizzare l'uso energetico durante le ore di esercizio con iniziative che riguardano lo ‘spegnimento del riscaldamento centrale (dopo la chiusura o dopo le ore di punta) e delle luci quando il locale è vuoto‘. L'azienda avrebbe spiegato di essersi impegnata per garantire sempre gli stessi servizi includendo luci a LED a risparmio energetico.

Modificati anche i prezzi della carne

Il Guardian fa sapere che Salt Bae avrebbe anche rivisto i prezzi del menù di carne nel suo ristorante di Londra. La voce più costosa era quella del Tomahawk ricoperto da una foglia d'oro, che costa circa 1694 euro, ma sarebbe stata rimossa. L'unica carne ricoperta d'oro sarebbe una baklava al pistacchio dal valore di circa 50 sterline. Da Nurs-Et dell'hotel hotel Park Tower di Knightsbridge, sarebbe stato introdotto un menù con cifre ‘ragionevoli' che vedrebbe un hamburger a 45 sterline (circa 50 euro), sushi a 23 sterline (circa 26 euro) e un taco burger a 25 sterline (circa 30 euro). La mossa arriverebbe dopo i diversi episodi che hanno visto protagonista lo chef turco finiti al centro di grossi polveroni e che gli avrebbero fatto perdere ‘fan'..