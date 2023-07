Maria Sofia Federico contro Pier Silvio Berlusconi: “Sbaglia a non volere persone come me al GfVip” La lezione della sex worker all’amministratore delegato Mediaset: “Indipendentemente dal chiaro pregiudizio che c’è dietro, Pier Silvio non si rende conto che il cinema è stato sostituito dalla tv e ora la tv sta per essere sostituita dai social?”.

Maria Sofia Federico si è raccontata in una intervista rilasciata a Cusano Italia TV. Le dichiarazioni della ex promessa de Il Collegio, oggi diventata sex worker chiacchieratissima nell'ultimo periodo, sono in relazione allo stop da parte di Pier Silvio Berlusconi a personaggi border in Mediaset. Si parlava infatti di Maria Sofia Federico tra i personaggi in lizza per entrare nella prossima casa del Grande Fratello: "Indipendentemente dal chiaro pregiudizio che c’è dietro, Pier Silvio non si rende conto che il cinema è stato sostituito dalla tv e ora la tv sta per essere sostituita dai social?".

Le parole di Maria Sofia Federico

Per quanto concerne la scelta di Mediaset di non puntare su influencer e "onlyfanser", la giovanissima sex creator ha commentato così le parole dell'amministratore delegato Mediaset:

Indipendentemente dal chiaro pregiudizio che c’è dietro, riguardo alle persone della mia categoria, a Pier Silvio Berlusconi dico: tu che fai televisione non ti rendi conto che il cinema è stato sostituito dalla tv e ora la tv sta per essere sostituita dai social? Non ti viene in mente che per cercare di avvicinare la tua generazione alla generazione zeta, dovresti mettere in mezzo dei personaggi come me?

I pregiudizi e le leggende su OnlyFans

Da “Il Collegio” alla decisione di aprire un profilo su OnlyFans, fino alla contestatissima iscrizione alla Rocco Siffredi Academy con il padre di Maria Sofia Federico intervenuto più volte sui giornali, scontrandosi dialetticamente a distanza anche con Valentina Nappi. Maria Sofia Federico smonta così i pregiudizi su OnlyFans: