Maria Sofia Federico: “La mia scelta di fare porno dà dolore ai miei genitori? Lo affrontino in terapia” Maria Sofia Federico è intervenuta di nuovo in diretta a La Zanzara per criticare gli attacchi dei suoi genitori sulla sua scelta di fare porno. È intervenuto anche Rocco Siffredi: Lei credo sia la Nappi in miniatura. Dico al papà di stare tranquillo, una cosa è certa: qua non scopa”.

Maria Sofia Federico è intervenuta, in diretta da Budapest, alla puntata del 19 giugno de La Zanzara per parlare del suo momento professionale, ospite dell'Academy Hard di Rocco Siffredi. Dopo le polemiche delle ultime settimane, con l'appello del padre alla trasmissione radiofonica, la scelta di Maria Sofia Federico di fare porno a 18 anni ha diviso l'opinione pubblica. "L'autodeterminazione dei figli va rispettata, i genitori che non la rispettano non sono dei buoni genitori", ha dichiarato la ex ragazza prodigio de "Il collegio".

Le nuove dichiarazioni di Maria Sofia Federico

Maria Sofia Federico ha spiegato che si trova alla Hard Academy di Rocco Siffredi per fare contenuti e per sensibilizzare sul mondo del porno. Ha voluto però comunque polemizzare contro i suoi genitori, che hanno contestato la sua scelta di abbracciare professionalmente il mondo del porno:

Mi fanno ridere quando i miei genitori mi accusano di essere influenzati dal pensiero unico. Il loro è il vero pensiero unico. Ho cercato col ragionamento di uscire dalla loro influenza. Provano dolore per il fatto che ho scelto una strada come questa? Questo dolore è un dolore da affrontare in terapia. Non è una tragedia. Non faccio male a nessuno. Loro dovrebbero vergognarsi di me se io vado a rubare. Io qui non faccio nulla di male.

Rocco Siffredi: "È la Nappi in miniatura, ma qui non scopa"

È intervenuto anche Rocco Siffredi in diretta a La Zanzara. Ai microfoni di Giuseppe Cruciani e David Parenzo, il re del porno ha precisato che Maria Sofia Federico non farà sesso con lui: "Quando l'ho vista ieri sera, l'ho vista in difficoltà. Sembra un gioiellino in miniatura. Io, imbarazzato? Questa ci dà i punti a tutti. Lei credo sia la Nappi in miniatura. Guardatela bene. Lei vuole fare altro: vuole fare la professoressa, non c'entra un cazzo con il porno. Dille al papà di stare tranquillo, una cosa è certa: qua non scopa".