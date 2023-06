Maria Sofia Federico dal Collegio a OnlyFans: “Lavorare con il sesso è dignitoso, vivo un poliamore” Intervista a Maria Sofia Federico. Attivista, vegana, femminista, ha fatto Il Collegio in Tv ma oggi è una sex worker su OnlyFans. Il suo modo di stare al mondo non ha mezze misure: “Per i miei genitori è stato uno shock, ma ero stata sempre chiara”.

A cura di Andrea Parrella

Quella di Maria Sofia Federico può sembrare una storia spiazzante. Ha 18 anni da pochi mesi, un enorme seguito sui social, notevole capacità di eloquio e doti espositive che aveva ampiamente mostrato nel programma Tv Il Collegio. È un'attivista, femminista, animalista, vegana. Il suo vocabolario è farcito di tutta una serie di terminologie alle quali molti tra noi "adulti" guardiamo con scetticismo. Inoltre Maria Sofia Federico è una sex worker, vale a dire che vende foto e video hard sul sito OnlyFans. Punta a farlo in modo permanente, si tratta di una scelta politica che rivendica con una lucida determinazione, una calma che disarma. Può apparire complesso intuire in che modo tutte queste cose possano stare insieme senza apparire una accozzaglia di "ismi" ed è per questo che chiedo a lei di tracciare una linea di coerenza. Una vicenda, la sua, che costringe, volenti o nolenti, a fare i conti con le proprie convinzioni e certezze, mettendole in discussione.

Da che sei sulla scena pubblica hai fatto della militanza la tua ragion d'essere. Da dove nasce questo impulso?

Dal semplice riconoscimento che è tremendo che noi veniamo al mondo senza decidere di esistere e ci troviamo in una realtà crudele, assolutamente priva di regole. Fossi nata 200 anni fa sarei stata giustiziata per qualsiasi ragione, mentre oggi c'è una discreta libertà di pensiero ed espressione, di conseguenza anche la possibilità di portare un cambiamento positivo alla nostra società. Voglio cercare di sfruttare al meglio queste occasioni per aiutare la collettività.

Sei consapevole di avere posizioni distruttive rispetto ai canoni comuni?

Sì, ma ho sempre un approccio costruttivo, per quanto avventata possa apparire nella comunicazione. Credo ci sia il bisogno di avere un approccio gentile alla radicalità, perché è chiaro che se parlo di veganismo, diritti animali e liberazione antispecista (per specismo si intende l'attribuzione di uno status superiore agli esseri umani rispetto alle altre specie animali, ndr), non posso farlo senza dire che ci sono problemi con il modo con cui attualmente produciamo cibo ed è un problema in sé che l'animale venga visto come un cibo. Il concetto resta quello, posso addolcirlo in un milione di modi, ma poi spetta a te che mi segui apprezzare il mio intento di rendere la discussione il più pacifica possibile e non metterci tu la violenza sentendoti attaccato.

Il pubblico ti ha conosciuta circa 3 anni fa attraverso un programma televisivo, Il Collegio. Eri già consapevole di questa tua vocazione?

Tempo fa ho dichiarato di aver partecipato al Collegio solo per i followers. Avendo un bacino d'utenza molto ampio sul mio canale Instagram, avevo bisogno di far arrivare i miei messaggi a più persone possibili. Ho sempre avuto lo scopo di cambiare le cose servendomi della visibilità, che comunque avevo già prima della partecipazione al programma.

Maria Sofia Federico ai tempi de Il Collegio, nel 2019

Veganismo, femminismo, sex work, rapporto con la nudità. In che modo queste cose stanno insieme?

Il femminismo non può essere se non intersezionale. Se io combatto una battaglia per la liberazione degli animali e una battaglia per la liberazione di chi pratica sex work, non posso automaticamente non schierarmi a favore dei diritti delle persone transgender o qualsiasi altra minoranza marginalizzata. Poi potremmo dire che ci sono diversi collegamenti tra queste battaglie.

Ad esempio?

Per esempio il problema legato allo specismo è il fatto che si toglie all'animale la dignità fondamentale di individuo, per le stesse ragioni per cui si opprimono le altre minoranze. In pratica si oggettificano i corpi.

E allora parliamo del sex work che pratichi. Non è anche questa una forma di oggettificazione del corpo?

No, perché nel sex work c'è il tema del consenso della persona che esercita.

Il fatto che tu ti faccia portatrice di battaglie attraverso il tuo nome e il tuo corpo non corre il rischio di porre la tua persona davanti ai temi di cui parli?

In tutti i miei contenuti troverai solamente delle teorie argomentate sul perché la mia tesi sia valida. Nessun personalismo di fondo. Portare avanti le battaglie con il mio corpo non è altro che un altro modo per parlare di un tema esterno a me, avrei parlato di sex work anche se non lo avessi fatto.

E allora perché lo fai?

Perché mi piace, non saprei dare una risposta più argomentata. È anche una questione politica, farlo ha comunque una valenza maggiore, almeno io mi sono sentita così quando ho iniziato. Sensibilizzare con una categoria iniziando a farne parte.

OnlyFans al momento è una fonte di guadagno per te. Lo concepisci come lavoro stabile, o una cosa passeggera che ti aiuti a pagare gli studi?

Come un lavoro stabile, perché io lo faccio per passione. In tutta onestà vorrei spostarmi su PornHub perché è una piattaforma pubblica che mi permetterebbe di far vedere i miei contenuti a più persone possibili. A me piacerebbe diventare una regista porno e fare cose à la Erika Lust (nota regista che si è molto impegnata nel campo della pornografia etica e femminista, ndr), vorrei sia stare dietro che davanti alla macchina e ovviamente non vorrei si pagasse un abbonamento, mi piacerebbe quelle cose arrivassero a più persone possibili.

Da quanto tempo sei su OnlyFans?

Da febbraio.

Guadagni molto?

Non avevo aspettative, direi che guadagno il giusto.

Con i clienti hai un approccio che tende alla sensibilizzazione, o è un lavoro punto?

Non potrebbe esistere il mio lavoro senza quella sensibilizzazione, altrimenti starei sfruttando un pubblico che mi oggettifica per guadagnare, portando avanti un sistema sbagliato. Ogni volta che una persona mi manda una foto senza consenso, io scrivo di non farlo, anche perdendo dei potenziali guadagni.

Cosa ti chiedono prevalentemente i clienti?

Mi chiedono porno, contenuti fetish, di fare sex chat, ma io dico di no perché non ho molto tempo.

Quando dici che ti chiedono un porno cosa intendi?

Intendo un video in cui faccio sesso con una persona.

E tu con chi lo fai?

Con la mia ragazza, o altre persone che stanno con me.

Il prezzo di un contenuto?

Va in base alla tipologia di richiesta, al giorno, quanto mi sta simpatica la persona con cui parlo. C'è a tutti gli effetti una trattativa, mi rapporto con delle persone.

Esattamente, cosa ti piace di questo lavoro?

Il bello del sex work è vendere l'accesso alla tua intimità, la cosa eccitante è quella, così si instaura un legame con la persona che te lo sta chiedendo.

Quante ore al giorno lavori, parlando di diritti?

Se parliamo di attivismo, direi tutto il giorno. Quanto a OnlyFans direi che lo apro poco, 8 o 9 ore a settimana.

Nel frattempo studi?

Sì, studio cinema proprio perché voglio diventare una regista e occuparmi di porno.

Dove trovi il tempo per studiare? Quand'è che esci dalla sfera virtuale?

Cerco di integrare il più possibile il mio attivismo con la vita reale. Riesco a parlare in modo così scorrevole perché mi alleno a parlare con persone che hanno un'inattitudine a una serie di tematiche e ho strutturato una strategia per essere sufficientemente impattante da arrivare anche a loro. L'ho imparato parlando con le persone.

Sex workers uomini, è una categoria sottorappresentata?

Statisticamente parlando credo siano di meno ma potrei dire una stupidaggine, ma dal punto di vista personale ne conosco molti, ad esempio Denis Dosio.

Parlando di colleghe e colleghi, le tue convinzioni prevalgono o c'è chi lo fa come lavoro e basta?

Il punto è che quelle stesse persone che lo praticano sono, magari, le prime a non capire nulla di ciò che stanno facendo e approfittarsene solo per il guadagno. E il problema non è nemmeno il guadagno in sé, ma continuare a perpetrare ideali che stigmatizzano la professione. Io credo che il problema sia la necessità di dare a questo lavoro una dignità che non ha a causa di pregiudizi e disinformazione.

Questa esperienza ha cambiato il tuo rapporto con la sessualità rispetto a come la concepivi prima?

Neutrale, non è cambiato nulla.

Ti percepisco fredda sull'argomento, non c'è un minimo di emozione a riguardo?

No, ma perché io sono una persona di ghiaccio a prescindere.

Nella socialità questo tuo modo di vedere le cose ti ha condizionata?

Dipende dal punto di vista da cui si osserva la cosa. Per quanto riguarda la famiglia il rapporto è peggiorato, ma già da prima era bello che sfaldato. a settembre ho comunicato ai miei genitori di volermi incamminare nell'industria del porno. Loro hanno un po' accantonato e sottostimato la cosa e quando l'ho fatto per davvero c'è stato uno shock. Ma io ero sempre stata chiarissima sui miei intenti, non ho mai sentito di voler mettere da parte le mie idee e le mie libertà personali, soprattutto se hanno un tale impatto sulla comunità.

E fuori dall'ambito familiare?

Sul modo in cui mi percepiscono le persone non posso che parlare dell'ambito lavorativo e dire che, contro ogni aspettativa, la mia figura sui social sembra essere quasi migliorata. Prima non venivo chiamata per collaborazioni particolari, adesso succede.

Le tue posizioni politiche sono in netto contrasto coi tuoi genitori?

Sì, sono mondi diametralmente opposti e, per quanto io ci provi, non credo si incontreranno mai.

Maria Sofia Federico, una foto dal suo account Instagram

Significa che anche in famiglia cerchi il dialogo?

Evitarlo mai, ci mancherebbe, sono loro a evitarlo. Il fatto è che per me la cosa è particolarmente indifferente, non dialogo con quelle persone nella speranza di avere approvazione da "mamma e papà", quella cosa l'ho superata e forse non l'ho mai avuta. Semplicemente se ci parlo è perché vedo due persone, che nel mio immaginario potrebbero anche non avere alcun collegamento con me, che dicono stupidaggini oggettive e che dovrebbero mettere in discussione un paio di preconcetti sessuofobici che hanno nella testa.

Preconcetti che appartengono al mondo in cui vivi, banalmente anche tra gli amici o all'università.

Ne sono perfettamente consapevole e per questo ho sviluppato distacco verso la cosa. Mi è indifferente discutere con loro, come con chiunque.

Quindi non intendi fare proseliti nei tuoi rapporti umani?

Forse mi sono spiegata male, continuo a farlo ma non con una base emotiva. Non parlo a mamma e papà del perché il sex work sia legittimo e perché vorrei mi accettassero. Se sei stupido e dici di volermi bene, quando per volere bene a una persona, amarla, bisognerebbe prima di tutto comprenderla e non partire con l'intenzione di fare la cosa giusta per lei senza ascoltarla, son affari tuoi. Quindi se anche con loro faccio un attivismo instancabile a casa, non lo faccio per loro, ma perché tengo ai miei ideali.

Però vivi in casa con loro.

Sì.

Come vivi il fatto che in questo momento in Italia sulla sessualità e i diritti legati a questo ambito sembrino prevalere posizioni retrograde?

Una domanda da un milione di dollari, perché in tutta onestà io vivo questo senso di abbandono che mi spinge a combattere anche se non ci credo, da quando ho 10 anni.

Che hai fatto a 10 anni?

Sono diventata vegetariana pur non sapendo dello sfruttamento dietro i derivati – pensavo la carne fosse il solo problema – e vedevo che tutte le persone attorno a me erano distanti dalle mie posizioni. Quando noti che il mondo davanti agli occhi di una bambina fa ciò che è più violento, inizi a farti una corazza. Quindi che Meloni dica stupidaggini nemmeno lo sento e mi limito a combattere, cosa vuoi che faccia.

Intravedi sulla scena politica qualcuno possa rappresentarti?

Io sicuramente ho una certezza, che divulgando in modo slegato da qualsiasi campagna elettorale si possa fare del bene. Io in primis credo che non avrei possibilità di essere eletta. Quanto ai rappresentanti politici ti direi, volgarmente, Elly Schlein. Ma forse neanche lei.

La segretaria del Pd Elly Schlein

Perché pensi che l'apparato alle sue spalle non le permetterà di agire liberamente?

Ma perché tu parli anche a una vegana, obiettivamente di che parliamo? Discutiamo di diritti umani e quant'altro, a continuiamo ad uccidere animali per nutrirci quando la cosa, in modo conclamato, è un problema per il pianeta e rappresenta un problema etico enorme.

Quindi la tua generazione non ha rappresentanti adeguati?

Forse è improprio definirmi parte della mia generazione. Se parli di una persona media della stessa fascia d'età, probabilmente avrà posizioni totalmente diverse dalle mie. Io rappresento un piccolissimo frangente e non a caso il mio scopo è espandermi per persuadere altre soggettività. Tendo sempre a parlare con chi non è d'accordo con me, perché non ci faccio niente a parlare con persone che hanno i miei stessi ideali.

Non credi sia la base per un progetto politico?

Eh insomma, se parli con altre persone femministe che si occupano di attivismo, ti cadono le braccia. Restano chiuso nella loro bolla, senza andare in quegli spazi in cui c'è confronto.

Deduco che nei movimenti che attualmente danno voce ai temi del femminismo ed intersezionalità tu non ti riconosci del tutto.

Io più che altro critico in modo aspro persone che in piazza ci scendono, con le loro amichette e amichetti, che fanno le splendide dicendo di voler occupare spazi, ma poi non accettono un confronto in diretta con uno streamer di Twitch, perché non vanno negli spazi decostruiti. Riconosco l'utilità di creare uno spazio sicuro, però non può esistere solo quello.

A proposito della rappresentatività, che ne pensi della vicenda di Arisa, madrina dei pridetravolta dall'effetto delle sue parole su Meloni?

Io di Arisa non mi meraviglio nemmeno, non è mai stata femminista, non è mai scesa in piazza per nulla, è una donna privilegiata, cisgender ed etero, di lei me ne frega poco.

Istanze come quelle che sostieni spaccano la società, nei confronti dei giovani c'è un certo scetticismo.

Il discorso generazionale vale, ma fino a un certo punto. Anche molte persone che mi odiano sono mie coetanee, perché il maschilismo, lo specismo, la misoginia, sono proprio mali difficilissimi da estirpare.

Sei esplosa con la televisione, ne guardi e pensi sia un mezzo in cui tu possa trovare spazio?

Penso che qualsiasi pubblico dovrebbe poter vedere un punto di vista diverso e quindi, ne avessi la possibilità, la utilizzerei. D'altronde ho fatto Il Collegio per questo. Però in generale io la televisione non la guardo, vedo solo cartoni animati tendenzialmente, nemmeno le serie Tv.

Hai parlato della tua compagna. Sei innamorata?

Sono in una relazione poliamorosa e innamoratissima della mia fidanzata.

In quanto poliamorosa hai anche rapporti con altre persone?

Certo, tant'è che mi prendo sempre sbandate assurde per persone puntualmente monogame, che mi portano all'esasperazione.

La tua compagna non è gelosa?

Lei ha scoperto di essere poli ed è diventata vegana grazie a me. Al contrario della coppia gelosa che ci si potrebbe aspettare, è la prima a farmi i contenuti per OF perché è al terzo anno di cinema ed è lei che mi fa i foto e le video.

Quando prendi una sbandata per una persona monogama punti a convertirla?

L'intento è disperarmi e basta, perché sono fatta per soffrire in amore, struggermi e rimanere nella mia profondissima malinconia. Niente più e niente meno.