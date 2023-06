Il padre di Maria Sofia Federico: “Il pensiero che mia figlia faccia porno con Rocco Siffredi mi strazia” Luca Federico, padre di Maria Sofia Federico, ha commentato a La Zanzara la scelta della figlia di partecipare all’Academy di Rocco Siffredi: “Io e mia moglie siamo straziati da questa scelta”.

Luca Federico, padre di Maria Sofia Federico, ha commentato a La Zanzara la scelta della figlia di partecipare all'Academy di Rocco Siffredi. "Sia io che mia moglie non stiamo per nulla bene", ha spiegato il signor Federico. Poi racconta: "Siamo collassati. Sapevamo fin da due anni fa, le potenzialità di Sofia e quanto lei fosse determinata. Non ce l'aspettavamo". Il padre di Maria Sofia Federico ha parlato anche con Rocco Siffredi, il quale ha chiesto il permesso nonostante la ragazza sia maggiorenne: "Ho parlato con Rocco Siffredi, ci siamo relazionati. Io, francamente, quando mia figlia mi ha parlato di questa opportunità, lei mi ha detto che Rocco Siffredi voleva la mia benedizione e gliel'ho negata, gli ho detto hai 18 anni decidi tu. Poi ho capito perché Rocco mi ha voluto incontrare".

L'incontro tra Rocco Siffredi e il padre di Maria Sofia Federico

Luca Federico racconta a Giuseppe Cruciani e David Parenzo l'incontro con Rocco Siffredi: "Lo reputo una persona corretta e mi ha detto se tu non sei d'accordo, io non prendo tua figlia". Luca Federico alla fien ha dato via libera: "Ho scelto il male minore".

Gli ho dato il via libera, perché ho scelto il male minore. Si è scatenato l'inferno in casa mia, perché mia figlia ha accusato sia me e sia la madre di toglierle un'occasione. Ho scelto il male minore. So dove sta Siffredi, so che è protetta. Se mia figlia, per ritorsione, non andava dal signor Siffredi e potesse fare qualcosa di peggiore sarebbe stato anche peggio. Se gira delle scene hard? Non è che mi dà fastidio, mi strazia.

"Mia moglie è straziata"

Luca Federico e sua moglie hanno visto dei film hard della Rocco Siffredi Academy insieme a Maria Sofia Federico e a quel punto, la madre di Maria Sofia Federico ha parlato con molta calma a sua figlia dicendole: "Se è davvero questo che vuoi, se credi di cambiare il mondo, fai pure, ma è questa la vita che vuoi?".