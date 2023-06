Il padre di Maria Sofia Federico: “Non parlerò più di mia figlia, ma Valentina Nappi è discriminatoria” Luca Federico, padre di Maria Sofia impegnata alla Rocco Academy di Budapest, ha deciso di parlare per l’ultima volta pubblicamente a La Zanzara: “La sosterrò sempre ma non voglio parlarne più. Le parole di Valentina Nappi? Spero che Sofia non prenda il suo esempio”.

Il padre di Maria Sofia Federico, Luca Federico, è intervenuto per l'ultima volta a La Zanzara annunciando che non farà più interviste pubbliche per parlare di sua figlia. Mentre è impegnata alla Rocco Academy di Budapest, continuano a tenere banco le sue vicende con commenti che sono arrivati anche da Valentina Nappi, critica nei confronti della scelta di Maria Sofia, utilizzando parole forti anche nei confronti dello stesso padre che risponde: "Spero che Sofia non prenda il suo esempio, si viva la sua vita".

L'ultima intervista di Luca Federico

Luca Federico parla quindi per l'ultima volta sul caso che ha coinvolto sua figlia Maria Sofia Federico: “Ho declinato altre interviste e inviti televisivi, perché la volontà mia e di mia moglie è quella di voler far abbassare l’attenzione su questa situazione. Mi avete conosciuto come persona cortese ma sarò rude, alle teste di caz** che parlano a sproposito dico che Rocco Siffredi non ha fomentato nulla. È stata libera decisione di mia figlia. Io e la mamma di Sofia saremo sempre pronti a supportarla pur non condividendo le sue scelte comunicative".

Le frasi di Valentina Nappi? Potrei dire Valentina chi. Ho risposto alla signora Nappi con un mio post pubblico, dicendo che nessuno impedisce a Maria Sofia di fare ciò che ritiene più opportuno nella libertà. In più lei è discriminatoria perchè una donna che dice a un’altra donna che non avrebbe diritto di voto è discriminatorio, poi augura a me la morte. Le ho risposto che spero che Maria Sofia non prenda il suo esempio. […] La Nappi si è risentita per le frasi di Rocco forse, perchè ha detto che Maria Sofia è intelligente, le dico di viversi la sua vita. Uccidermi? Io sono immortale.

"Esasperati dall'esposizione mediatica"

La chiusura del suo intervento lascia due risvolti. Il primo: non c'è stato nessun patto con Rocco Siffredi. Il secondo: l'esposizione mediatica è stata la cosa più seccante.

La cosa che mi ha più seccato è l’esposizione mediatica. Le ho chiesto parliamone ma non parliamo dei ca*** nostri. Un genitore vorrebbe che il figlio sposasse William d’Inghilterra. Chiaro che mi fa male, anche perché devo vedere i bigotti del mio paese che ti scrivono messaggi di odio e a lei messaggi di morte. Mia figlia fa una scelta estrema ma non ha ucciso nessuno, non vende droga, non fa niente di illegale.

Tra i commenti rilasciati da Valentina Nappi, quelli contro Maria Sofia Federico: "Le dovrebbero togliere il diritto di voto", aveva detto.