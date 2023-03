Lorella Cuccarini: “Da Amici io non mi muovo, a meno che Maria non decida di cambiare professori” Ospite di Verissimo, Lorella Cuccarini ha allontanato ogni voce su un suo possibile allontanamento da Amici. Il talent show è una grande famiglia, con Maria c’è un legame umano profondo e stare a contatto con i ragazzi è fonte di arricchimento: “Mi trovo veramente bene, è una famiglia”.

A cura di Giulia Turco

Lorella Cuccarini non ha alcuna intenzione di lasciare la cattedra di canto ad Amici di Maria De Filippi. Mentre la fase serale del talent show si avvicina, la professoressa assicura che la sua presenza resterà una costante anche per le future edizioni, smentendo le voci su un possibile allontanamento. D’altronde è un’esperienza che la sta arricchendo moltissimo, sia dal punto di vista professionale che umano.

Nessun addio alla cattedra di Amici

“Sta andando benissimo”, racconta Lorella Cuccarini a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. “Io ogni tanto leggo qualche blog che parla di una stagione in cui probabilmente decido di andare altrove, però francamente se Maria non cambia idea e non decide di cambiare professori, non penso che mi muoverò da Amici. Mi trovo veramente bene, è una famiglia”, spiega la prof di canto. “Mi sono sentita accolta, mi sento nel posto giusto”. Stare a stretto contatto con gli artisti più giovani, così come ha fatto anche sul palco di Sanremo nel duetto con Olly, è per lei una grande opportunità. “Lavorare con i giovani, poter dare dei consigli, è veramente una soddisfazione grande”.

Il legame solido con Maria De Filippi

Il rapporto con la conduttrice si fonda su una reciproca stima umana e professionale. “È la storia di un’amicizia arrivata per caso, in un momento per me difficile e delicato”, ha raccontato Lorella Cuccarini sui social a maggio 2023. “Non basterebbero mille lettere per dirle grazie. Non solo per tutti gli aspetti professionali di cui potrei parlare per ore, ma soprattutto per il privilegio di viverla e saperla vicina”. Non a caso ha sempre descritto quella di Amici come una seconda famiglia.

Quando inizia il serale di Amici 2023

Come già confermato da Fanpage.it, il serale di Amici 2023 inizia sabato 18 marzo, in prima serata su Canale 5. Per ora, gli allievi che hanno ottenuto la maglia d’oro che consente l’accesso al serale son Wax, Alessio, Mattia, Samu e Federica, che si aggiungono ad Angelina, Gianmarco, Ramon, Maddalena e Isobel. “Sarà la parte più divertente, quella in cui vince la creatività, la sfida tra squadre”, ha commentato a Verissimo Lorella Cuccarini, che ha nella sua squadra la cantante Angelina Mango.