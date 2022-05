Lorella Cuccarini: “Con Maria De Filippi amicizia nata in un momento difficile, un privilegio viverla” Lorella Cuccarini ha espresso pubblicamente la sua stima e il suo affetto per Maria De Filippi. Ritiene la sua amicizia un privilegio.

A cura di Daniela Seclì

Amici 2022 è ormai giunto al termine e Lorella Cuccarini ha sentito di dover ringraziare colei che le ha dato la possibilità di fare parte di questo progetto. In queste ore, ha pubblicato su Instagram un post che la ritrae in compagnia della conduttrice Maria De Filippi e ha speso parole bellissime per lei.

Lorella Cuccarini e l'amicizia con Maria De Filippi

A bocce ferme, Lorella Cuccarini ha voluto esprimere pubblicamente la sua stima e il suo affetto per Maria De Filippi. L'insegnante di canto di Amici ha ricordato che era in un momento "difficile e delicato", quando la conduttrice del talent le ha dato la possibilità di entrare a far parte del cast:

"Eccoci qui. Maria ed io. Questa non è solo la foto di un momento in studio, ma molto di più. È la storia di una amicizia arrivata per caso, in un momento per me difficile e delicato".

I ringraziamenti per la conduttrice di Amici

Lorella Cuccarini ha voluto ringraziare Maria De Filippi, reputando un privilegio aver avuto la possibilità di lavorare con lei e di godere del suo appoggio. Ritiene che la conduttrice sia una perla rara nel mondo dello spettacolo e che meriti il successo che regolarmente ottiene:

"Non basterebbero mille lettere per dirle grazie. Non solo per tutti gli aspetti professionali di cui potrei parlare per ore, ma soprattutto per il privilegio di viverla e di saperla vicina. Di persone come lei nel nostro ambiente ce ne sono pochissime. Maria merita tutto quello che ha e se possibile ancora di più".

La frase con cui Lorella Cuccarini ha concluso la sua dedica, lascia pensare che il percorso dell'artista all'interno del talent di Maria De Filippi si arricchirà di nuove tappe in futuro. La showgirl, infatti, ha parlato di Amici come di una famiglia a cui è fiera di appartenere: "Amici per me non è solo un programma tv, ma è diventato una famiglia. Fiera di farne parte".