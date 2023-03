Lorella Cuccarini: “A 57 anni posso dare ancora molto, ho un segreto per stare bene” Lorella Cuccarini si racconta in un’intervista al Corriere della sera, dove parla delle consapevolezze acquisite con l’età e anche di questa nuova fase delle sua vita, che sembra ancora più sorprendente di quando aveva 30 anni.

A cura di Ilaria Costabile

Lorella Cuccarini è stata acclamata a gran voce dopo la sua apparizione a Sanremo, dove accanto a Olly ha cantato la sua hit "Vola", mostrando una forma invidiabile a 57 anni. La showgirl, intervistata dal Corriere della Sera, racconta questa nuova fase della sua vita e anche della sua carriera, dove ha acquisito più consapevolezze, conquistando un equilibrio mai trovato prima: "Ogni stagione della vita ha in serbo sorprese. Non ha senso fare paragoni con i 20 anni. Io posso dare ancora molto, ne sono convinta.Non capisco le donne che si guardano indietro" ha dichiarato alla testata.

La nuova consapevolezza di Lorella Cuccarini

"Ho sempre creduto in me e mi sono sempre voluta bene" afferma la ballerina che ha raccontato al Corriere, come grazie all'amore della sua famiglia sia riuscita a costruire una struttura alla quale aggrapparsi anche nei momenti di difficoltà, ma l'unico vero punto fermo è in realtà un altro: "Io so ogni volta dove tornare. L’amore di un uomo e dei ragazzi è profondamente appagante. L’energia gira tra noi. Ma il baricentro sono io. Se non sei forte e solida non puoi neanche essere un riferimento per loro. Oggi sono risolta. Avevo più ansia da prestazione anni fa. A 30 anni sei piena di obiettivi". Questa risolutezza si è vista tutta anche sul palco dell'Ariston, dove è stata travolta da un'ondata di energia:

Sì, mi è arrivata tutta. Appena finita l’esibizione, per ore e ore, il mio telefono è impazzito: messaggi, telefonate, social. Non so esattamente il perché. Forse perché quella mia immagine in minigonna non è frequente. Hanno visto una sensualità che non conoscevano. Del resto non ho mai pensato fosse il mio punto di forza.

La forza che è esplosa durante la sua esibizione sanremese si è unita alle performance di altri grandi nomi dello spettacolo, con talento ed esperienza e per Lorella Cuccarini è un segnale imprescindibile: "È passato questo a casa: per essere felici, viviamo appieno la nostra età cercando di stare bene, prendendoci cura di noi, dedicandoci del tempo, ascoltandoci e mettendo noi al centro. Questo dobbiamo fare per stare bene. Sento di avere tanta esperienza e più leggerezza oggi, rispetto ai 20 anni. Mai badare ai giudizi degli altri, mai sentirsi o fare il tappetino".

Il segreto di Lorella Cuccarini

Una forma invidiabile quella della maestra di Amici, che ha lasciato tutti di stucco, anche chi non ha mai messo in dubbio le sue qualità. Eppure non sono mancati momenti più difficili, in cui Lorella ha pensato di dover cambiare il suo stile di vita:

Faccio un passo indietro. Nel 2002 ho tolto la tiroide per un sospetto tumore. La mia forma fisica un po’ è cambiata. Prima ero sempre attorno ai 56 chili, dopo l’intervento sono arrivata a 61. E mi ero un po’ rassegnata a vivere con questo nuovo assetto, con una nuova forma fisica. Peraltro i primi anni Duemila sono stati difficili, complicati. L’anno scorso sono stata da un nutrizionista e mi ha detto che sbagliavo tutto, sbagliavo l’approccio di una alimentazione fatta di privazioni. Mi ha insegnato a fare 5 pasti al giorno: colazione, pranzo, cena e due spuntini, senza mai saltarne uno.

La sua carriera non è stata sempre fluida, anzi, ci sono stati dei momenti di stallo per i quali la showgirl ha dichiarato di aver sofferto molto, ma che adesso rilegge sottolo una luce diversa: