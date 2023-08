La madre di Perla Vatiero incoraggia la figlia: “Ti difendo io, le tue lacrime mi spezzano il cuore” Rosa Tedesco, la madre di Perla Vatiero, con un post ha incoraggiato la figlia dopo la delusione per la fine della storia d’amore con Mirko Brunetti. “Avrai capito che non ci si può fidare di nessuno al 100%, che la vita è fatta di imprevisti e che ci sarà sempre la tua famiglia a sostenerti ed incoraggiarti”.

A cura di Gaia Martino

Perla Vatiero, a differenza dell'ormai ex fidanzato Mirko Brunetti, sta mantenendo privata la sua conoscenza con Igor Zeetti, il tentatore conosciuto a Temptation Island. La giovane si sta dedicando alla sua "rinascita" dopo la delusione dal compagno che, al termine del percorso nel programma, ha deciso di intraprendere una relazione con Greta Rossetti conosciuta nel villaggio delle tentazioni. A consolare la Vatiero, sua madre, Rosa Tedesco, che con un post ha espresso la sua vicinanza e la sua voglia di rivederla sorridere.

Le parole di Rosa Tedesco, la madre di Perla Vatiero

"Mia Perla rara, ancora una volta mi hai reso fiera di te, della donna che sei e dei valori che possiedi. Ammetto che guardarti piangere, soffrire, arrabbiarti mi ha spezzato il cuore": così comincia il lungo messaggio social di Rosa Tedesco per la figlia Perla. "Non avrei mai voluto vederti così, ma so che tutto questo sarà una lezione di vita indelebile per te. Avrai sicuramente capito che non ci si può fidare di nessuno al 100%,che la vita è fatta di imprevisti e che, comunque vada, ci sarà sempre la tua famiglia a sostenerti ed incoraggiarti". L'esperienza e la conseguente delusione d'amore sarà d'insegnamento per le prossime avventure amorose. Così conclude il suo messaggio la donna:

Mi auguro che quest’esperienza sia stata in grado di farti capire quanta forza e coraggio tu possegga, e che, nonostante i dolori e le delusioni, la vita continua frenetica e non c’è tempo di fermarsi a pensare alle piccolezze. Ti auguro, dopotutto, di ritrovare te stessa, ma soprattutto la serenità e la felicità che meriti di avere. Sappi che ti amo immensamente e che mi troverai sempre accanto a te, pronta a difenderti, a supportarti nei momenti no e a gioire con te per i tuoi successi. La tua mamma.

La conoscenza con Igor Zeetti

Perla Vatiero nell'ultima puntata del programma andata in onda lo scorso 31 luglio ha ammesso di voler proseguire la conoscenza con Igor Zeetti passo dopo passo. Dopo la delusione, raccontò di essere alla ricerca di "serenità e tranquillità" e si disse desiderosa di costruire un rapporto "serio". Entrambi non si mostrano insieme su Instagram ma repostano quotidianamente le immagini dei fan che li taggano in post di coppia, segnale che darebbe conferma della loro relazione. Intanto ieri Filippo Bisciglia ha condiviso un selfie con loro: "Ho letto i vostri occhi, ho ascoltato i vostri battiti, ho percepito le vostre energie, ho vissuto le vostre gioie e i vostri dolori. Era tutto autentico".