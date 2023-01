Jeremy Renner dopo essere stato investito da uno spazzaneve: “Più di 30 ossa rotte” Jeremy Renner torna sui social per aggiornare i fan riguardo le condizioni di salute dopo il drammatico incidente dello scorso 1 gennaio: lo spazzaneve che lo ha investito gli ha rotto “oltre 30 ossa”. Sui social scrive “Grazie a tutti per i messaggi d’affetto”.

A cura di Gaia Martino

Jeremy Renner aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute in seguito il drammatico incidente di cui è stato vittima il 1 gennaio 2023. Mentre era intento ad aiutare alcuni familiari bloccati con l'auto nella neve, è stato investito da uno spazzaneve: dopo oltre due settimane in ospedale, in terapia intensiva, cinque giorni fa è tornato a casa, nonostante "la nebbia cognitiva ancora in fase di recupero". Ieri pomeriggio la star degli Avengers si è mostrato mentre faceva fisioterapia: "Le 30 ossa rotte si ripareranno", il messaggio.

Il messaggio di Jeremy Renner

"Voglio ringraziare tutti per i loro messaggi e per il loro affetto. Vi voglio bene e vi apprezzo tutti. Queste più di 30 ossa rotte si sistemeranno e diventeranno più forti, proprio come si rafforza l'amore e il legame con la famiglia e gli amici": con queste parole l'attore Jeremy Renner ha salutato i fan. Nonostante le 30 ossa rotte che l'incidente gli ha provocato, il divo della Marvel continua a lanciare messaggi positivi: gli amici lo avevano descritto come "un combattente", non ha mai mollato nonostante le sue condizioni di salute al momento dell'incidente fossero davvero critiche.

Gli amici: "Era quasi morto"

Mentre Jeremy Renner attendeva i soccorsi dopo essere stato investito da uno spazzaneve del peso di 6500 kg "aveva difficoltà a respirare, stava per morire dissanguato". Gli amici hanno raccontato a Radaronline.com i dettagli di quanto accaduto il primo dell'anno svelando che la situazione era critica: "Sapeva che avrebbe potuto non farcela". Dopo diverse operazioni, che stando a quanto rivelato potrebbero non essere ancora terminate, Jeremy Renner si sta rimettendo in piedi: "Nonostante la nebbia cognitiva in fase di recupero", come da lui raccontato, è rientrato a casa ed ha potuto assistere all'episodio 201 di Mayor of Kingstown, la serie crime su Paramount+ che lo vede protagonista, insieme alla sua famiglia.