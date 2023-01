Come sta Jeremy Renner, parlano gli amici: “Era quasi morto, ci vorranno anni prima che guarisca” Jeremy Renner è in “condizioni critiche ma stabili” dopo essere stato investito da uno spazzaneve lo scorso 1 gennaio: gli amici a RadarOnline hanno raccontato che “è quasi morto lì fuori, ci vorranno due anni prima che guarisca”. Il divo della Marvel, nonostante le difficoltà, “è un combattente”.

A cura di Gaia Martino

Gli amici di Jeremy Renner hanno spiegato a RadarOnline.com che le condizioni del famoso attore sono molto più gravi di quanto si pensi: dopo settimane dall'incidente sarebbe ancora in terapia intensiva in condizioni "critiche ma stabili", si legge. Il primo dell'anno il divo della Marvel è stato investito da uno spazzaneve mentre tentava di aiutare un membro della sua famiglia bloccato in auto a casa dell'eccessiva neve: l'incidente gli ha provocato un trauma toracico, lesioni ortopediche e numerose ferite. "È quasi morto là fuori", le parole degli amici al tabloid americano.

Le parole degli amici di Jeremy Renner

Jeremy Renner mentre attendeva i soccorsi dopo essere stato investito da uno spazzaneve del peso di 6500 kg, "aveva difficoltà a respirare, stava per morire dissanguato", le parole degli amici. A Radaronline.com hanno spiegato che, dopo l'accaduto, anche l'attore era consapevole del fatto che si trovava in situazioni critiche: "Sapeva che avrebbe potuto non farcela".

Dopo i primi due interventi, gliene spettano altri: "I medici tendono a intervallare le operazioni per dare tempo al naturale processo di guarigione del corpo di attivarsi, ed è questo il caso", la testimonianza. Il petto di Jeremy Renner dopo l'incidente era "schiacciato", mentre la parte superiore del busto era "collassata": gli amici hanno spiegato che lo spazzaneve gli ha provocato anche numerose ferite, tra cui una alla testa e una alla gamba.

I lunghi tempi di guarigione: "È un combattente"

Ci vorrà del tempo prima che Jeremy Renner possa definirsi guarito: gli amici al tabloid americano hanno spiegato che la strada verso la totale guarigione è lunga, "potrebbero passare anche due anni". La madre Cearley e la sorella Kym sono sempre al suo fianco per sostenerlo e intrattenerlo. Lo scorso 5 gennaio l'attore si mostrò infatti con le sue due donne dalla camera d'ospedale. "Jeremy è un combattente ed è determinato, supererà questo momento".