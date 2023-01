“Jeremy Renner schiacciato da uno spazzaneve di 6500 kg”, la polizia sequestra il veicolo La polizia ha sequestrato lo spazzaneve da cui Jeremy Renner è stato investito, per escludere un guasto meccanico. Il veicolo pesa più di 6500 kg e ha provocato contusioni estese sul corpo dell’attore.

A cura di Ilaria Costabile

Emergono nuovi dettagli sul drammatico incidente che ha coinvolto Jeremy Renner, l'attore 51enne è in ospedale dopo aver subito due interventi piuttosto delicati a seguito di quanto è accaduto nella giornata del 2 gennaio. Secondo quanto emerso dai verbali della polizia, il divo della Marvel sarebbe stato schiacciato per qualche minuto da uno spazzaneve del peso di 6500 kg, che gli ha provocato lesioni al torace e alle gambe.

Lo spazzaneve è stato sequestrato dalla polizia

Stando al registro delle chiamate del 911, lo spazzaneve che ha investito Renner aveva "il peso di sei macchine insieme", il veicolo sarebbe stato un Pistenbully, un attrezzo “estremamente grande” del peso di almeno 6500 kg. Attualmente la polizia ha sequestrato il mezzo per condurre ulteriori accertamenti ed escludere un "guasto meccanico". La testata TMZ ha riportato una registrazione ottenuta dalla polizia, nella quale si sente l'attore urlare, sebbene avesse difficoltà respiratorie dovute al collasso del petto, con la parte superiore del busto schiacciata, oltre che la ferita alle gambe che gli ha provocato un'estesa perdita di sangue. Il divo ha pubblicato uno scatto dall'ospedale, in cui ha ringraziato i fan per il supporto ricevuto in questi giorni, aggiungendo: "Sono messo male".

Jeremy Renner potrebbe essere rioperato

Il giorno stesso dell'intervento chirurgico, avvenuto lo scorso 2 gennaio, i medici che avevano assistito Renner avevano dichiarato: "Possiamo confermare che Jeremy ha subito un trauma toracico contusivo e lesioni ortopediche". Secondo le ultime notizie in merito, l'attore dovrà essere operato quanto prima. L'incidente è avvenuto mentre Renner stava cercando di spostare la macchina di uno dei suoi familiari sommersa dalla neve, aiutandosi con uno spazzaneve. Secondo quanto riportato da TMZ, l'attore aveva recuperato il gatto delle nevi e dopo averlo fermato è sceso dal veicolo per andare incontro al suo parente, ma l'attrezzatura non era stata bloccata ed è stato in quel momento che il divo è stato investito dal veicolo, sebbene avesse provato a risalirne alla guida prima di essere travolto.