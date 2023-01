Jeremy Renner resta in condizioni critiche: “Dovrà operarsi di nuovo, lesioni estese” Resta complessa la situazione di Jeremy Renner, l’attore noto soprattutto per il ruolo di Hawkeye nella saga degli Avengers, rimasto vittima di un incidente sulla neve. Secondo CNN, Renner dovrà sottoporsi ad un altro intervento chirurgico dopo l’operazione di lunedì.

A cura di Andrea Parrella

Restano critiche le condizioni di Jeremy Renner, l'attore noto soprattutto per il ruolo di Hawkeye nella saga Marvel degli Avengers. In seguito all'incidente con lo spazzaneve in cui ha riportato un trauma toracico e lesioni ortopediche, Renner persiste in condizioni critiche ma stabili e resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva di un ospedale in Nevada, dove era stato trasportato in seguito all'incidente e operato nella giornata di lunedì.

Una seconda operazione per Jeremy Renner

A confermarlo è stata la sua portavoce Samantha Mast, di concerto con le autorità locali. Questo l'aggiornamento reso noto dall'entourage dell'attore:

"La famiglia di Jeremy desidera esprimere la propria gratitudine agli incredibili medici e infermieri che si prendono cura di lui, al Truckee Meadows Fire and Rescue, lo sceriffo di Washoe, al sindaco di Reno Hillary Schieve e alle famiglie Carano e Murdock. È inoltre incredibilmente colpita dall'amore e dal sostegno di fan”.

Secondo quanto riportato dalla CNN, una fonte vicina afferma che l'attore dovrà essere sottoposto a una seconda operazione chirurgica per risolvere il problema generato dall'incidente: "Le lesioni sono estese", scrive il sito del network americano.

L'incidente dell'attore il 1 gennaio

Le dinamiche dell'incidente non sono state chiarite nello specifico, ma si sa che l'attore possiede da anni una casa nella contea di Washoe, nel Nevada, zona è stata recentemente colpita da forti nevicate. Il 12 dicembre scorso, Renner aveva pubblicato sul suo profilo Twitter una foto scattata al lago Tahoe, al confine tra California e Nevada. "La nevicata sul Lago Tahoe non è uno scherzo", aveva scritto mostrando la sua auto completamente sommersa dalla neve.

Dalle ricostruzioni emerge che l'ufficio dello sceriffo della contea di Washoe ha soccorso una persona che aveva subito "un infortunio traumatico nell'area di Mt. Rose Highway a Reno, Nevada" domenica mattina alle 9. Ha detto che l'uomo era l'unico coinvolto nell'incidente. E che è stato trasportato in ospedale con soccorso aereo

Renner, 51, era stato nominato come miglior attore agli Oscar nel 2008 per "The Hurt Locker", per poi ricevere un'altra candidatura come non protagonista per "The Town" nel 2010. Oltre al ruolo nella saga degli Avengers già citato, ha preso parte ad altri titoli celebri come "Mission: Impossible", in "Arrival" e "American Hustle".

