Jeremy Renner in condizioni critiche dopo un incidente sulla neve Jeremy Renner, attore degli Avengers due volte candidato all’Oscar, è in “condizioni critiche ma stabili” in seguito a un incidente verificatosi mentre stava spazzando la neve.

A cura di Stefania Rocco

Jeremy Renner, attore degli Avengers due volte candidato al premio Oscar, è rimasto seriamente ferito in un incidente verificatosi mentre spazzava la neve. A confermarlo è stato il suo portavoce con una dichiarazione resa pubblica domenica 1 gennaio 2023. L’interprete 51enne versa in “condizioni critiche ma stabili”.

L’incidente di Jeremy Renner

Il portavoce dell’attore, due volte candidato al premio Oscar con i film "The Hurt Locker" e "The Town”, non ha reso noti ulteriori dettagli, né relativamente alla dinamica dell’incidente né a proposito del luogo in cui Renner è rimasto ferito. Ma l'attore possiede da anni una casa nella contea di Washoe, nel Nevada. Quella zona è stata recentemente colpita da forti nevicate. Il 12 dicembre scorso, Renner aveva pubblicato sul suo profilo Twitter una foto scattata al lago Tahoe, al confine tra California e Nevada. "La nevicata sul Lago Tahoe non è uno scherzo", aveva scritto mostrando la sua auto completamente sommersa dalla neve.

Il portavoce di Jeremy Renner: “Sta ricevendo cure eccellenti”

In una dichiarazione rilasciata a Variety, il portavoce di Jeremy Renner ha confermato l’incidente: “Possiamo confermare che Jeremy è in condizioni critiche ma stabili a causa delle ferite riportate dopo un incidente avvenuto mentre spazzava la neve nelle prime ore di oggi. La sua famiglia è con lui e sta ricevendo cure eccellenti”. Secondo Deadline, Renner sarebbe stato trasportato in ospedale a bordo di un aereo. L'interprete è conosciuto per il ruolo di Hawkeye (Occhio di Falco), tiratore scelto della squadra degli Avengers dell’universo Marvel. Le sue interpretazioni gli sono valse due nomination all’Oscar, una ricevuta per il film “The Hurt Locker” e l’altra per il ruolo in “The Town”. Al suo personaggio nell’universo degli Avengers è dedicata la serie “Hawkeye” disponibile su Disney+.