Jeremy Renner dal letto d’ospedale dopo l’incidente: “Sono messo male, grazie a tutti per l’affetto” Jeremy Renner si è mostrato su Instagram dopo il drammatico incidente con lo spazzaneve. L’attore con un selfie scattato dal letto d’ospedale ha tranquillizzato i fan: “Grazie a tutti per le vostre gentili parole. Sono troppo malridotto per scrivere ma vi mando un saluto a tutti”.

A cura di Gaia Martino

Jeremy Renner con un post pubblicato su Instagram ha tranquillizzato i fan mostrandosi in primo piano dal letto d'ospedale nel quale è ricoverato da domenica scorsa, in seguito un drammatico incidente con lo spazzaneve. L'attore ha spiegato di essere "a pezzi", ci ha tenuto però a ringraziare tutti coloro che gli hanno dedicato un pensiero in questi giorni difficili per lui. Queste le sue parole:

Grazie a tutti per le vostre gentili parole. Sono troppo malridotto per scrivere ma vi mando un saluto a tutti.

Numerose celebrità hanno commentato il post di Renner, tra cui la co-star del Marvel Cinematic Universe Chris Pratt, il DJ norvegese Kygo, la top model Heidi Klum, la star di Hollywood Orlando Bloom, l'attore Chris Hemsworth che ha scritto per il collega e amico: "Riprenditi in fretta amico, ti abbraccio". Jeremy Renner, noto soprattutto per il ruolo di Hawkeye nella saga Marvel degli Avangers, è ricoverato in un ospedale in Nevada, dove è stato trasportato in seguito l'incidente e operato per due volte.

La dinamica dell'incidente

L'incidente di Jeremy Renner si sarebbe verificato mentre tentava di aiutare alcune persone rimaste bloccate nella neve con l'auto. La star di Hollywood possiede da anni una casa nella contea di Washoe, zona recentemente colpita da fortissime nevicate. Si legge su RenoGazetteJournal.com, tabloid locale di Reno, la città in Nevada dove è avvenuto l'incidente, che la tragedia si sarebbe verificata per colpa di un "pistenbully", un battipista solitamente utilizzato negli impianti sciistici per rimuovere la neve. Il mezzo avrebbe slittato, investendo l'attore. Il battipista sarebbe stato ora sequestrato dall'ufficio dello sceriffo per controllare che non fosse mal funzionante al momento dello slittamento. Renner, stando a quanto si legge, sarebbe stato trasportato in aereo in un ospedale di Reno intorno alle 9:56 del mattino del 1 gennaio.