Hawkeye 2 si farà: tutto quello che c’è da sapere sulla serie Marvel di Disney+ Dopo il sesto e ultimo episodio disponibile su Disney+, tutti si chiedono se e quando ci sarà la seconda stagione di Hawkeye.

Hawkeye, la serie Disney+ con Jeremy Renner che riprende il suo ruolo in continuità con il Marvel Cinematic Universe, è probabilmente una delle sorprese di questo Natale 2021. La sesta e ultima puntata, disponibile dal 22 dicembre, chiarirà i dubbi degli appassionati e degli spettatori. Ma se facciamo il punto su come si sta comportando il Marvel Cinematic Universe con le altre produzioni seriali, possiamo provare a fare un parallelo anche per la serie creata da Jonathan Igla e dedicata a Occhio di Falco.

Cosa è successo con le altre serie Marvel disponibili su Disney+? La prima serie è stata la criptica, fino a questo momento la migliore, WandaVision che confluisce nel film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La seconda serie, "The Falcon and the Winter Soldier", confluirà in Captain America 4. Per Hawkeye, così come per Loki, dovremmo vedere una seconda stagione, sebbene non ci sia ancora nulla di ufficiale (Loki compreso).

Hawkeye 2, la data d'uscita della seconda stagione

La seconda stagione di Hawkeye non è stata ancora confermata. Per questo motivo, è ancora presto avere una stima di una possibile data d'uscita di Hawkeye 2. Sappiamo, però, che uno dei personaggi avrà un suo spin-off direttamente legato a questo: Echo con Alaqua Cox nei panni proprio di Maya Lopez/Echo. Quanto a Hawkeye, sul futuro della serie ha parlato Trinh Tran, la produttrice esecutivo dei Marvel Studios: "La storia di Clint Barton non si concluderà. Ci sono sempre nuove storie da raccontare, c'è ancora tanto da esplorare. Dobbiamo solo aspettare e vedere che cosa accadrà, ma è fantastico lavorare con Jeremy. Penso ci siano nuove possibilità, vedremo". È più un sì, che un no.

Hawkeye 2, il cast della seconda stagione

Non essendoci ancora l'ufficialità, non sappiamo ancora da chi sarà composto il cast di Hawkeye 2. In base a quello che abbiamo visto, però, possiamo immaginare che buona parte degli attori visti nella prima stagione, possano essere confermati:

Jeremy Renner nel ruolo di Clint Barton / Occhio di Falco;

Hailee Steinfeld nel ruolo di Kate Bishop / Occhio di Falco II;

Florence Pugh nel ruolo di Yelena Belova / Vedova Nera;

Alaqua Cox nel ruolo di Maya Lopez / Echo;

Fra Fee nel ruolo di Kazi.

Come vedere la prima stagione di Hawkeye

La prima stagione di Hawkeye è interamente disponibile sulla piattaforma streaming Disney+. Per vedere Disney+ è necessario sottoscrivere un abbonamento. Il costo dell'abbonamento è di 8.99 euro al mese o di 89.99 euro all'anno. Tutti i sei episodi di Hawkeye sono ora disponibili.