Come sta Jeremy Renner: parte del busto collassata e petto schiacciato, la foto con i medici Resta stabile in gravi condizioni, Jeremy Renner, ricoverato in ospedale dopo essere stato travolto da un gatto delle nevi. “Il lato destro del petto di Renner è schiacciato e la parte superiore del suo busto è collassata”, riporta TMZ, mentre l’attore si è mostrato in una nuova foto, circondato dalla equipe medica che lo sta assistendo.

Jeremy Renner in condizioni gravi in ospedale, con gravi ferite al petto e al busto, dopo essere stato schiacciato da un gatto delle nevi. TMZ ha ricevuto il registro delle chiamate d'emergenza al 911 che includeva quella effettuata sul luogo dell'incidente di Renner durante lo scorso fine settimana. L'audio pare riportasse i lamenti dell'attore, che dicono si senta gemere sullo sfondo mentre stava riportando forti emorragie dalla testa e altre ferite che in quel momento erano ancora sconosciute.

La causa dell'incidente è stata integrata nella descrizione di una dinamica che, in un primo momento, non sembrava abbastanza chiara da giustificare tali conseguenze di salute. Nei referti, Jeremy Renner risulta "completamente schiacciato" dal gatto delle nevi, con una grave insufficienza respiratoria. TMZ nelle ultime ore ha integrato lo stato clinico con alcuni dettagli preoccupanti: il lato destro del petto di Renner è schiacciato e la parte superiore del suo busto è collassata.

I funzionari locali affermano che il divo della Marvel domenica stava aiutando un membro della famiglia a uscire dalla macchina con il gatto delle nevi, a seguito di una forte nevicata. L'attore è sceso dalla sua auto per parlare con il membro della famiglia e il veicolo spazzaneve ha iniziato a muoversi, travolgendolo nonostante il suo tentativo di mettersi in fuga e ripararsi nell'abitacolo. Nessuna possibilità di sottrarlo a quel destino, finché i soccorsi hanno dovuto appurare l'inevitabile gravità della situazione.

Jeremy Renner e l’equipe medica

Jeremy Renner ha condiviso una sua foto dal letto d'ospedale per tranquillizzare un minimo i suoi fan e di recente anche una story Instagram, nella quale si è mostrato circondato dalla equipe medica che lo sta seguendo in ospedale, ringraziandola per il supporto e la vicinanza di questi giorni così travagliati.