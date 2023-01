Incidente Jeremy Renner, è rimasto schiacciato dal gatto delle nevi per salvare il nipote La dinamica dell’incidente nel quale Jeremy Renner ha rischiato la vita a Capodanno. L’attore è rimasto schiacciato da un gatto delle nevi mentre tentava di salvare il nipote.

A cura di Stefania Rocco

È stato un gesto eroico a mettere Jeremy Renner nelle condizioni di rischiare la vita. Secondo un rapporto ufficiale, citato dalla CNN, l’attore è rimasto schiacciato da un gatto delle nevi per evitare che il nipote fosse investito dal mezzo. Renner è rimasto ferito il giorno di Capodanno, schiacciato da uno spazzaneve del peso di oltre 6500 chili. L’attore sta lentamente recuperando ma in un primo momento si era temuto per la sua vita. Nell’incidente, l’uomo ha riportato la rottura di 30 ossa.

La dinamica dell’incidente di Jeremy Renner

Secondo quanto riporta il rapporto citato da CNN, Renner avrebbe utilizzato il veicolo per liberare l’automobile del nipote rimasta intrappolata dalla neve. Quando lo spazzaneve ha cominciato a scivolare di lato, Renner sarebbe saltato fuori dalla cabina senza azionare il freno di emergenza. Temendo che il mezzo potesse finire per schiacciare il nipote, l’attore avrebbe cercato di deviarne la traiettoria. Così facendo, sarebbe rimasto lui stesso schiacciato dal veicolo. Il nipote, presente sul luogo dell'incidente e illeso, è stato il primo a prestargli soccorso in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Jeremy Renner ha rischiato la vita nell’incidente

Renner ha rischiato la vita nell’incidente in cui è rimasto coinvolto. Il vicino che per primo ha contattato il 911 ha riferito che, subito dopo l’impatto, l’attore presentava difficoltà a respirare e rischiava di addormentarsi. “Il lato destro del suo petto è collassato”, si sente dire nella telefonata fatta ai soccorsi. Il 52enne, trasportato d’urgenza in ospedale a bordo di un elicottero, è rimasto a lungo in terapia intensiva. Le sue condizioni si sono stabilizzate solo a distanza di diversi giorni dal ricovero e a seguito di diversi interventi chirurgici. L’attore è tornato a casa quasi 20 giorni dopo l’ingresso in ospedale. Dovrà sottoporsi a mesi di fisioterapia prima di poter recuperare completamente.