Jamie Foxx è stato accusato di aggressione sessuale Jamie Foxx è stato accusato di aggressione sessuale da una donna, che avrebbe incontrato nel 2015 sulla terrazza di un famoso ristorante newyorkese. La causa rientra nell’ambito dell’Adult Survivors Act e l’attore è accusato di aver avuto un approccio con la donna senza il suo consenso.

Jamie Foxx è stato accusato di aggressione sessuale, il fatto risale al 2015, stando a quanto riportato da alcuni media americani. L'attore avrebbe incontrato la donna in un locale a New York e in quell'occasione l'avrebbe molestata. La denuncia rientra nell'ambito dell'Adult Survivors Act, una legge dello stato di New York emanata nel 2022, che ha permesso alle vittime di reati sessuali, il cui tempo di prescrizione è scaduto, di avviare delle cause civili per un periodo di un anno.

L'accusa di aggressione sessuale

Secondo quanto riportato dal New York Post, l'attore avrebbe incontrato la donna in una terrazza a New York e in quel frangente lei, che era a cena con un'amica, gli avrebbe chiesto una foto. Dopo lo scatto, il divo si sarebbe appartato con la donna in un angolo del rooftop del notissimo ristorante, il Catch NY, e in quel momento avrebbe allungato le mani sul seno e sotto i pantaloni della fan, senza il suo consenso. Le guardie del corpo di Foxx si sarebbero comportate come se nulla stesse accadendo, non preoccupandosi del fatto che l'attore si stesse rendendo colpevole di una molestia in piena regola. L'aggressione si è conclusa con l'arrivo dell'amica con cui la donna era a cena che, quindi, l'avrebbe allontanata dalla presa del divo.

Silenzio da parte di Jamie Foxx

La causa è stata presentata pochi giorni prima della scadenza dell'Adult Survivors Act, il cui termine per presentare i casi di molestia sessuale, è il 24 novembre. Al momento, da parte dell'attore non ci sono stati commenti. Foxx è reduce da un periodo particolarmente intenso, durante il quale è stato ricoverato per lungo tempo in ospedale, a seguito di un malore improvviso, che lo poi portato a condurre indagini più approfondite. Dopo un'iniziale preoccupazione, che aveva fatto temere il peggio per le condizioni di salute del premio Oscar, il pericolo è rientrato e l'attore si è rimesso completamente.