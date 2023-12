Jamie Foxx sul palco dopo la malattia: “Sei mesi fa non camminavo, ho un nuovo rispetto per la vita” Jamie Foxx torna per la prima volta sul palco dopo la malattia che lo ha costretto a una lunga assenza dalle scene. “Non augurerei quello che ho passato al mio peggior nemico”, ha raccontato l’attore, “Adesso ho un nuovo rispetto per la vita”.

Jamie Foxx torna sul palco per la prima volta dopo la malattia che lo ha costretto a una lunga assenza dalle scene. L’attore ha fatto la sua prima apparizione in pubblico in occasione del Festival tenutosi al Fairmont Hotel di Los Angeles che ogni anno rende omaggio ai più apprezzati astisti neri, latini e asiatici di cinema e tv. L’arrivo di Foxx sul palco è stato accolto da una standing ovazione e da lunghissimi applausi. Decine i colleghi commossi di fronte all’attore tornato finalmente al suo lavoro dopo il periodo più difficile della sua vita.

Jamie Foxx torna in pubblico: “Non augurerei al mio peggior nemico quello che ho passato”

“È pazzesco, non avrei potuto farlo sei mesi fa. Non potevo proprio camminare”, ha dichiarato Fox di fronte ai colleghi riuniti di fronte a lui in occasione della Critics Choice Celebration. L’attore ha ricevuto il Vanguard Award per la sua interpretazione nel legal drama di Prima Video The Burial, prodotto che racconta un complesso caso giudiziario gravato da ingiustizie e razzismo verificatosi nell’America degli anni ’90. “Non sono un clone. So che molte persone dicevano che sono stato clonato, ma sono proprio io”, ha aggiunto con un sorriso, riferendosi alla commedia fantascientifica di Netflix Hanno clonato Tyrone per la quale ha recitato e che gli è valsa una nomination al Gotham Award. “Non augurerei quello che ho passato al mio peggior nemico. Ho visto il tunnel, ma non c'era la luce in fondo”, ha proseguito l’attore 55enne, “Ora ho un nuovo rispetto per la vita e per la mia arte. Mi sono salvato e dico: non rinunciare alla tua arte, amico, non rinunciare a te stesso”.

La malattia di Jamie Foxx

Costretto a un ricovero durato settimane, e vissuto con il massimo riserbo, Foxx non ha mai raccontare dettagliatamente la malattia che lo ha colpito. “Ho attraversato qualcosa che pensavo non avrei mai dovuto affrontare”, aveva raccontato l’attore sui social subito dopo essere stato dimesso, “Ad essere onesto con voi, non volevo che mi si vedesse così, con tubi da tutte le parti, mentre cercavo di capire se ce l'avrei fatta. Voglio che mi si veda ridere, divertirmi, festeggiare, scherzare, fare un film o un programma televisivo”.