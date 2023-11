Andrea Giambruno, prove di normalità dopo la bufera: da papà single fa la spesa con la tata Dopo il lavoro, quello in redazione lontano dalle telecamere, Giambruno viene immortalato mentre fa la spesa con la figlia Ginevra e la tata. Ci vorrà forse qualche tempo per trovare un nuovo equilibrio, per lo più da un punto di vista professionale, mentre la vita privata sembra scorrere serena come prima, da papà single.

A cura di Giulia Turco

(Foto Chi)

Andrea Giambruno torna alla routine quotidiana, o almeno fa del suo meglio, ora che i riflettori per il momento sembrano avergli dato un minimo di tregua, dopo giorni di fuoco causati dai fuori onda di Striscia la notizia e l’annuncio della separazione da Giorgia Meloni. Ci vorrà forse qualche tempo per ritrovare un nuovo equilibrio, soprattutto da un punto di vista professionale, mentre la vita privata sembra scorrere serena, da papà single, come forse faceva già da tempo.

Le foto del ritorno alla normalità di Giambruno

È stata la stessa Giorgia Meloni infatti, nell’annuncio social della separazione, a far sapere che la sua vita privata è divisa già da tempo da quella di Andrea Giambruno, papà della piccola Ginevra, 7 anni, la figlia che hanno in comune. Lui infatti sembra perfettamente a suo agio nelle vesti di papà single, negli scatti pubblicati dal settimane Chi, a qualche giorno dal polverone mediatico che lo ha travolto. Camicia e cravatta, Giambruno approfitta delle ultime battute di caldo romano per girare senza giacca in compagnia della figlia e della tata. Dopo aver preso la piccola da scuola, si dedica alle commissioni quotidiane, fa la spesa, programma la cena, secondo il settimanale di Signorini si prende cura in tutto e per tutto di Ginevra, dal momento che la mamma è molto impegnata con il lavoro.

(Foto Chi)

Un nuovo capitolo per Giambruno lontano dalle telecamere

Adesso che il ciuffo è ormai un lontano ricordo, quello di Andrea Giambruno è decisamente un basso profilo. D’altronde sullo schermo di Rete 4 non compare più, così come annunciato da Mediaset che ha preso la decisione di spostarlo al lavoro redazionale di Diario del Giorno. Dovrà prendere le misure con questa nuova dimensione, dove la mancata visibilità è sicuramente per lui una forma di tutela. Sul caso mediatico sembrano per ora spenti i riflettori e Striscia La notizia non avrebbe più intenzione di infierire altri colpi al giornalista, nei confronti del quale l’Ordine della Lombardia ha annunciato provvedimenti disciplinari. Basta così, insomma, almeno per il momento. Antonio Ricci dice di non avere in saccoccia altri video da mostrare, ma ribadisce che la scelta di mandare in onda i catastrofici fuori onda è stata solo e solamente sua, e che non avrebbe ricevuto nessuna pressione né sul fronte di Mediaset né tanto meno dal fronte politico.