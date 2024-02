I dipendenti Rai contestano l’AD Sergio: “Comunicato unilaterale, stop al genocidio” Con un comunicato, i dipendenti Rai hanno contestato le parole che l’amministratore delegato Roberto Sergio ha fatto leggere a Mara Venier durante l’ultima puntata di Domenica In a proposito della frase pronunciata da Ghali a Sanremo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

I dipendenti Rai prendono le distanze dalle parole di solidarietà nei confronti di Israele che l’amministratore delegato Roberto Sergio ha fatto leggere a Mara Venier durante l’ultima puntata di Domenica In. Con un comunicato, le donne e gli uomini che lavorano per il servizio pubblico hanno posto l’accento sull’unilateralità del messaggio voluto dall’AD Rai dopo le parole pronunciate da Ghali sul palco di Sanremo a proposito del conflitto in Medio Oriente. “Stop al genocidio”, aveva chiesto l’artista classificatosi quarto, manifestando apertamente il suo sostegno alla Palestina.

Il comunicato dei dipendenti Rai

“Siamo dipendenti della Rai”, inizia così il comunicato firmato dai lavoratori del servizio pubblico, “Le parole dell’AD Roberto Sergio, pronunciate per mezzo di Mara Venier nell’edizione sanremese di Domenica In, segnano un punto di svolta inquietante tanto nel metodo quanto nel merito. Contestiamo l’utilizzo dei canali aziendali per trasmettere in forma di comunicati sia le idee personale dell’Amministratore Delegato che le sue vicinanze politiche o umane, volendo escludere che con le proprie parole pensasse di farsi portavoce dei valori dell’azienda o peggio, dei suoi dipendenti”.

I dipendenti Rai: “Il servizio pubblico sia indipendente dagli umori dei singoli”

I dipendenti Rai si smarcano con forza dalle posizioni espresse dal comunicato redatto dall’AD Sergio, in queste ore messo sotto scorta dopo le minacce di morte ricevute per essersi espresso a favore di Israele:

Crediamo che l’azienda concessionaria del servizio pubblico radiofonico e televisivo italiano debba avere la forza e la dignità di essere indipendente dagli umori di singoli individui, e non pronta a inginocchiarsi alla diplomazia israeliana per poche frasi pronunciate da una macinata due artisti durante il Festival di Sanremo. Frasi che rivendichiamo. Nonostante sia condiviso l’orrore davanti alla morte della popolazione civile israeliana, ribadiamo la nostra estraneità alle posizioni del dott. Roberto Sergio. Contestiamo con forza l’unilateralità del comunicato, che ha completamente omesso la sproporzione nel conflitto, le sofferenze della popolazione di Gaza e la violenza subita sistematicamente dai palestinesi nei territorio occupati nella Cisgiordania. Stop al genocidio. Cessate il fuoco ora. Dipendenti Rai per lo #STOPALGENOCIDIO #RAIPERGAZA