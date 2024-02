Ghali ospite a Che Tempo Che Fa, l’annuncio di Fazio dopo il caso in Rai per le parole sul genocidio Ghali sarà ospite di Che Tempo Che Fa nella puntata del 18 febbraio. Ancora un colpo anti-Rai per Fazio, che ospita l’artista dopo le polemiche per lo “stop al genocidio” pronunciato sul palco di Sanremo e il comunicato pro Israele dell’azienda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Ghali sarà ospite di Che Tempo Che Fa nella puntata di Che Tempo Che Fa del 18 febbraio. Ad annunciarlo è proprio l'account ufficiale della trasmissione condotta da Fabio Fazio, che con grande tempismo rispetto alle polemiche scaturite dalle parole pronunciate da Ghali sul palco di Sanremo nella finale di sabato sera.

L'artista, classificatosi al quarto posto a Sanremo 2024, è stato protagonista del caso politico di questa edizione, non solo per il significato intrinseco della canzone portata in gara, Casa Mia, ma anche per l'appello fatto dal palco dell'Ariston dopo la fine della sua esibizione, quando si è fatto "suggerire" dall'alieno che lo accompagnava sul palco la frase "stop al genocidio".

Alle parole di Ghali è seguita la reazione dell'ambasciatore d'Israele a Roma, che con un tweet nella mattinata di domenica aveva contestato il Festival di Sanremoper aver "diffuso odio e propaganda" contro Israele, pur non facendo riferimento esplicito a Ghali.

La risposta di Ghali alle critiche dell'ambasciatore israeliano

Il cantautore è stato quindi interpellato sulla questione nel corso della puntata di Domenica In dedicata a Sanremo, rispondendo senza mezzi termini alle critiche dell'ambasciatore: "Mi dispiace che abbia risposto in questo modo, ci sono tante cose da dire, proprio queste. E per cosa lo devo usare? Io sono un musicista ancora prima di essere su questo palco".

Il comunicato di Roberto Sergio a Domenica In

A completare il quadro, nel corso della stessa trasmissione è arrivato un comunicato congiunto dell'amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, che Mara Venier ha letto in diretta: "L'Amministratore Delegato Roberto Sergio ha dichiarato questo: Ogni giorno i nostri telegiornali e i nostri programmi raccontano e continueranno a farlo, la tragedia degli ostaggi nelle mani di Hamas oltre a ricordare la strage dei bambini, donne e uomini del 7 ottobre. La mia solidarietà al popolo di Israele e alla Comunità Ebraica è sentita e convinta". Mara Venier ha quindi concluso:

"Sono le parole, che ovviamente condividiamo tutti, del nostro Amministratore Delegato Roberto Sergio".