Amadeus e Fiorello a Che Tempo Che Fa, Fazio: “Grazie alla Rai, non sono un nemico” Alla vigilia di Sanremo, Amadeus e Fiorello ospiti di Fazio sul Nove dopo le frizioni con la Rai dei mesi scorsi. Il conduttore: “Spero sia l’inizio di una ritrovata serenità”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

98 CONDIVISIONI condividi chiudi

A un solo giorno dall'inizio del festival di Sanremo 2024, Amadeus e Fiorello sono stati ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Un momento molto atteso per i precedenti tra Fazio e la Rai, un rapporto chiuso nella scorsa primavera in un modo non proprio sereno, e anche per le affermazioni recenti dello stesso conduttore di Che Tempo Che Fa, il quale aveva velatamente accusato il servizio pubblico di aver inserito nel regolamento del Festival una modifica aggiunta per impedire al vincitore di Sanremo di essere ospite di Fazio il giorno dopo la vittoria.

Fiorello a Fazio: "Sei un uomo Rai, pagato da altri"

Era quindi chiaro che il sottotesto dell'ospitata del conduttore e direttore artistico e dello showman siciliano sarebbe stato il gelo tra Fazio e la Rai, cosa puntualmente accaduta. "Non vogliono che esageri" ha detto Fiorello in apertura di collegamento da Sanremo, dove i due guardavano la partita Inter-Juventus. Il conduttore di Viva Rai2 ha quindi aggiunto: "Il fatto che tu ci abbia invitato dimostra che sei un uomo Rai, pagato da altri e questa cosa qui alla Rai piace tanto".

Amadeus: "Sono superstizioso, non potevo mancare"

Fazio ha quindi risposto alla battuta ironica: "Io li ringrazio molto perché mi sembra finalmente un segno di serenità. Non sono mica un nemico". A queste parole Amadeus ha aggiunto: "Io sono superstizioso, avrei mai potuto saltare questo collegamento?".

Proprio a proposito del cambio di regolamento sulla partecipazione del vincitore ad un programma non Rai nelle ore successive alla proclamazione, È stato Fiorello ad ironizzare ancora: "Amadeus si è speso, tanti avrebbero voluto il vincitore da te, tutti tranne uno che si è messo di traverso: Milo Infante". I due hanno parlato del futuro, confermando l'intenzione di non voler andare avanti l'anno prossimo. Fiorello ha detto: "Basta Festival, apriremo una pagina Onlyfans e basta".

Il messaggio di Fazio alla Rai

Se Amadeus sarà stabilmente alla guida del Festival di Sanremo, a Fiorello spetterà la conduzione di Viva Rai2 in versione dopofestival, in onda di notte. Poi, nella serata del sabato, i due condurranno insieme proprio per sancire la chiusura di questo ciclo. Fazio gli ha fatto gli auguri: "Ricordo la tensione che si prova in questi momenti", ricordando le sue tre edizioni alla guida del Festival di Sanremo. Quindi in chiusura ha aggiunto: "Grazie alla Rai per averci concesso questa possibilità, spero sia l'inizio di una ritrovata serenità".