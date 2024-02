Amadeus e Fiorello a Che Tempo Che Fa domenica 4 gennaio: “Racconteranno il prossimo Sanremo 2024” Amadeus e Rosario Fiorello saranno ospiti della prossima puntata di Che Tempo Che Fa in programma per domenica 4 febbraio 2024, sul NOVE. Alla vigilia della 74esima edizione di Sanremo, regaleranno alcune anticipazioni sul Festival. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Alla vigilia della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 6 al 10 febbraio 2024 dal Teatro Ariston, Amadeus e Rosario Fiorello saranno ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Attraverso i canali social, il programma in onda la domenica sera, dalle 19.30, sul NOVE, ha annunciato la loro presenza: "Racconteranno il prossimo Sanremo 2024".

Fabio Fazio intervista Amadeus e Fiorello a Che Tempo Che Fa

"Iniziamo così: Amadeus e Fiorello domenica sbarcheranno insieme sul NOVE a Che tempo che fa per raccontarci il prossimo Sanremo 2024": così i profili social del programma di Fabio Fazio hanno annunciato la presenza di Fiorello e Amadeus nella prossima puntata di domenica 4 febbraio 2024. Il direttore artistico e conduttore della kermesse accompagnato dal suo caro amico e co-conduttore della serata finale, nell'ultima intervista alla vigilia della ‘settimana di Sanremo', regaleranno alcune anticipazioni al pubblico del NOVE sulla nuova edizione del Festival più seguito e amato dagli italiani.

I protagonisti del Festival di Sanremo 2024

Amici di lunga data e colleghi: Amadeus e Fiorello saranno i protagonisti della nuova edizione del Festival di Sanremo ed a Fabio Fazio regaleranno l'ultima intervista prima di iniziare la nuova – non si sa se ultima – avventura al Festival. Lo showman e conduttore di VivaRai2 accompagnerà il direttore artistico della kermesse nell'ultima puntata, la finale. Nelle serate centrali della settimana di Sanremo, saliranno sul palco Marco Mengoni – previsto per la prima serata – e le tre co-conduttrici, Giorgia (seconda serata), Teresa Mannino (terza) e Lorella Cuccarini che salirà sul palco dell'Ariston nella quarta serata. I protagonisti della 74esima edizione del celebre evento saranno, ovviamente, i 30 Big in gara di cui 27 cantanti e 3 giovani.