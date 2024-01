Amadeus ci pensa per Sanremo 2025, Fiorello: “Quest’uomo mi fa veramente paura” Dopo le dichiarazioni di Amadeus su Sanremo 2025 a La Repubblica, Rosario Fiorello commenta: “Quest’uomo mi fa veramente paura!”. Il conduttore e direttore artistico della kermesse non ha escluso la sua presenza al Festival per la sesta volta di fila: “Affronteremo il tema, sarebbe un record”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Rosario Fiorello con un post su Instagram ha commentato le parole di Amadeus riguardo la possibilità di tornare, per la sesta volta di fila, alla conduzione del Festival di Sanremo. In una lunga intervista a La Repubblica pubblicata questa mattina il conduttore e direttore artistico della kermesse ha rivelato di aver promesso alla Rai "di dare una risposta" alla proposta ricevuta: "Per una questione di rispetto, il giorno dopo (la chiusura di Sanremo 2024, ndr) ci metteremo seduti e affronteremo il tema". Fiorello ha ironizzato: "Quest’uomo mi fa veramente paura!".

Il commento di Rosario Fiorello

Rosario Fiorello, collega e caro amico di Amadeus, ha commentato così la dichiarazione del direttore artistico di Sanremo 2024 riguardo la possibilità di tornare, per la sesta volta di seguito, alla conduzione della kermesse, il prossimo anno. "Quest’uomo mi fa veramente paura! Stephen King dovrebbe prendere spunto per un nuovo romanzo. Da brividi!" è la didascalia del breve video condiviso su Instagram nel quale, dopo l'immagine della dichiarazione, lo showman si riprende in un primo piano con uno sguardo perplesso. Tra i commenti al post quello della moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, che ha sorriso con tre emoticon.

Cosa ha detto Amadeus su Sanremo 2025

Nella lunga intervista a La Repubblica, Amadeus ha rivelato di aver ricevuto la proposta dai vertici di viale Mazzini di dirigere anche l'edizione di Sanremo nel 2025. "Ho promesso all'azienda di dare una risposta, il fatto che me lo chiedano mi rende orgoglioso, ovviamente. Per una questione di rispetto, il giorno dopo ci metteremo seduti con la Rai e affronteremo il tema" ha dichiarato il conduttore. Poi, in un'altra domanda, ha aggiunto: "Sei Festival di fila? Sarebbe un record, un motivo per cui non voglio è che non trovo moralmente giusto farne uno in più, rispetto a Mike e Pippo".