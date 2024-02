Fabio Fazio, Ghali e Rich Ciolino: “Stop a tutte le guerre, alle ingiustizie, stop stop stop” Dopo le polemiche di Sanremo, Ghali arriva a Che Tempo Che Fa ospite di Fabio Fazio insieme a Rich Ciolino. Il conduttore: “Stop alle guerre, Stop alle ingiustizie, Stop ai respingimenti, Stop a quelli che dicono ‘aiutiamoli a casa loro’, stop stop stop”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ghali ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che fa insieme a Rich Ciolino, il pupazzo alieno con cui l'artista di Casa Mia è stato protagonista al Festival di Sanremo, aprono l'intervista con un riferimento alle polemiche dei giorni scorsi in riferimento alla frase "Stop Genocidio", pronunciata proprio sul palco del Teatro Ariston. Il pupazzo si è avvicinato a Fabio Fazio che ha poi detto: "Rich Colino mi ha detto: Stop alle guerre, Stop alle ingiustizie, Stop ai respingimenti, Stop a quelli che dicono ‘aiutiamoli a casa loro', stop stop stop". Dopo questo momento, l'intervista a Ghali può cominciare.

Le parole di Ghali

Perché ci sono state queste polemiche? Fabio Fazio si chiede: "La pace è per tutti come te lo spieghi". La risposta dell'artista: "È quello che abbiamo imparato a scuola e fa un po' strano perché ci hanno insegnato una cosa per tutta la vita e a un certo punto sentiamo che non si può. Sono i miei temi ed è la cosa più importante. Qualsiasi cosa da condividere, tutti i beni e le ricchezze che abbiamo non lo sarebbero se non sono condivisibili e sono condivisibili se c'è pace". Fabio Fazio sottolinea: "Sei una persona autentica e tutti ti crediamo". Ghali: "L'arte esiste per questo. È l'unico modo che abbiamo per far diventare una pietra preziosa il nostro dolore. Le persone riescono a percepire questo perché lo sono veramente. Un anno e mezzo fa mi sono fermato con il mio team a ragionare su come tornare a fare qualcosa di straordinario. Non è facile uscire dalla mediocrità e fare qualcosa di straordinario. Siamo in un momento in cui tante cose che escono sono mediocri. Accontentarmi non mi fa stare bene. Per fare cose straordinarie, devo tornare a essere puro. Il successo ti fa togliere l'innocenza e io non voglio credere che non si possa fare due volte".

Fabio Fazio: "Le polemiche sono piccole rispetto ai fatti"

Fabio Fazio ha poi voluto sottolineare i meriti di Ghali, insignito dal Time tra le 100 personalità che potrebbero plasmare il mondo, oltre al fatto di aver contribuito con una raccolta fondi al salvataggio di più di 200 migranti:

Ghali per il suo impegno nei confronti dei migranti nel 2023 è stato insignito dal Time tra le 100 personalità che potrebbero plasmare il mondo. Per dire quanto sono piccole le nostre polemiche rispetto alla realtà dei fatti. Nel 2022 ha lanciato una campagna fondi per l'associazione Mediterranea. Grazie alla sua barca Beina sono state portate in salvo più di 200 persone. Punto e basta.