Hank Azaria, ex di Friends, ricorda Matthew Perry: “Droga e alcol ce lo avevano già portato via” Hank Azaria, celebre attore e doppiatore de I Simpson che fu protagonista di 5 episodi della serie tv Friend nel ruolo dello scienziato David, ricorda l’amico Matthew Perry dopo la sua dolorosa scomparsa: “Quelli di noi che lo amavano sentivano di averlo perso già da anni a causa di droga e alcol”.

A cura di Stefania Rocco

Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Hank Azaria, attore e doppiatore celebre per avere prestato la voce a diversi personaggi de I Simpson, ricorda l’amico Matthew Perry. Azaria incontrò Perry quando aveva appena 21 anni, al suo arrivo a Los Angeles. Erano entrambi all’inizio della carriera. Si sarebbero ritrovati sul set di Friends anni dopo quando Perry già vestiva da tempo i panni di Chandler Bing, il personaggio che lo avrebbe reso popolare in tutto il mondo. Anche Hank riuscì a ottenere un piccolo ruolo nella sit com, recitando per 5 episodi nel ruolo di David, scienziato del quale Phoebe si innamora.

Il ricordo di Hank Azaria: “Siamo stati come fratelli”

Provato dal dolore provocato dalla notizia della scomparsa dell’amico, Azaria ha pubblicato sul suo profilo Instagram un lungo video in cui parla dell’amicizia con il collega: “Matthew è stato il primo amico che ho conosciuto quando mi sono trasferito a Los Angeles. Io avevo 21 anni, lui 16. Era l’uomo più divertente di sempre. Per molto tempo siamo stati come fratelli. Abbiamo bevuto insieme, riso insieme. C’eravamo l’uno per l’altra nei primi giorni della nostra carriera”.

Frank Azaria: “Fu Matthew Perry a portarmi alle riunioni degli alcolisti anonimi”

Azaria ricorda gli ultimi anni di Perry, l’eterno contrasto tra la lotta alle dipendenzela lotta alle dipendenze e la necessità incontrollabile di ricadere nelle abitudini distruttive che hanno condizionato l’esistenza dell’attore: “Lo amavo davvero. quelli di noi che gli erano vicini sentivano di averlo perso a causa di alcol e droga già anni fa. C’era così tanta sofferenza”. Proprio della sua dipendenza da alcol e droga Perry aveva parlato nell’autobiografia “Friends, amanti e la Cosa Terribile”, libro uscito nel 2022 in Italia nel quale l’attore raccontava la feroce lotta contro il consumo di alcol e sostanze. “Ho preso e messo giù quella biografia per tipo 11 volte. Era troppo doloroso leggerla”, ha ricordato Azaria nel video. L’attore evidenzia quindi un altro controsenso, oggi ancor più doloroso che in passato. Anche lui, come Perry, ha lottato a lungo contro la dipendenza dall’alcol e ricorda che fu proprio l’amico ad aiutarlo a compiere il primo passo verso la sobrietà:

Leggi anche Morto Matthew Perry, a New York i fan lo omaggiano con fiori davanti alla casa di Friends

Sono sobrio da 17 anni. Fu proprio Matthew a portarmi alla prima riunione degli Alcolisti Anonimi. Era premuroso, generoso e saggio. Mi ha aiutato a tornare sobrio. Avrei voluto trovasse in se stesso la forza per fare altrettanto. Questa malattia è straziante, ti porta via le persone che ami.

Hank Azaria: “Matthew Perry era un genio, viveva per far ridere”

Azaria ha quindi ricordato le indiscutibili doti da intrattenitore dell’amico, le stesse che lo hanno reso celebre in tutto il mondo: “Viveva solo per ridere e far ridere. Intrecciava fili comici in un crescendo di ilarità. Alla fine di ogni serata insieme, piangevi dal ridere. Era un attore brillante. Avrei voluto solo che potessimo goderci il resto della sua carriera".