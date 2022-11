Guendalina Tavassi: “Volevano anche me al Grande Fratello, ma ho dovuto dire no” Guendalina Tavassi rivela che le era stato proposto di entrare al Grande Fratello Vip insieme al fratello Edoardo. L’ex gieffina, però, non ha potuto accettare la proposta.

A cura di Ilaria Costabile

Sono bastati pochi minuti nel giardino del Grande Fratello Vip che la nostalgia di Guendalina Tavassi si è fatta sentire tra gli appassionati del reality. L'ex gieffina, infatti, è stata uno dei volti più amati del programma di Canale 5 e lunedì scorso è entrata per un confronto con Antonella Fiordelisi. In un'intervista rilasciata a Novella 2000, la 36enne romana ha parlato della partecipazione di suo fratello allo show di Alfonso Signorini, rivelando che era stato proposto anche a lei di entrare nella Casa.

Guendalina poteva entrare al GF Vip

Sarebbe stata un'accoppiata vincente quella dei fratelli Tavassi come concorrenti del Grande Fratello Vip, soprattutto dopo il successo dell'Isola dei Famosi, ma Guendalina nonostante la proposta fosse allettante ha dovuto declinare l'invito e ha spiegato il perché:

Era il sogno più grande della sua vita. Certo, avrebbe voluto farlo insieme a me, ma è andata così. In tanti ci volevano in due al GF. Solo che io non ho accettato perché dopo l’Isola non potevo restare ancora troppo lontana dai miei figli. Ho preferito evitare. Edoardo è proprio quello che vedete in televisione. Non è un calcolatore e fa tutto quello che gli passa per la testa. Probabilmente è proprio questo che piace alla gente. Non ha niente da nascondere ed è un pregio. È ironico, prende in giro tutti. Lo fa sempre in modo educato e mai offensivo.

Guendalina Tavassi parla del fratello al GF

Guendalina ha poi parlato della partecipazione di suo fratello al reality show. Da quando è entrato la situazione si è movimentata e, infatti, non sono mancati scherzi, sfottò e momenti esilaranti tra i gieffini. Intanto si pensa anche ad una possibile liaison tra le mura di Cinecittà, ma la sorella di Edoardo non sa come esprimersi a riguardo, anche dopo le illazioni di alcune inquiline della Casa: "Non è facilone, è molto selettivo con le donne. Trova un difetto con ognuna di loro e per questo non trova mai quella giusta. Poi vuole sempre la mia approvazione, ormai mi sono abituata. È una bella responsabilità. Anche se lui ha un carattere molto volubile, si stufa subito". L'interesse per Micol Incorvaia, quindi, potrebbe essere solo passeggero, sempre che si riesca a concretizzare.