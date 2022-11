Antonella accusa Tavassi di provarci con le donne, Guendalina: “Fai più bella figura se stai zitta” Una ricerca dell’amore piuttosto disperata, secondo Antonella, che viene messa a tacere dalla sorella di Tavassi Guendalina. Sui social l’ex gieffina commenta: “Stavi con un altro fino a ieri, prendi in giro un povero ragazzo innamorato e parli di mio fratello che è single?”.

Nella Casa del GFVip, Antonella Fiodelisi ha una strategia ben mirata che consiste nel tentare di annientare ogni giocatore potenzialmente forte e temibile. L'ha già messa in atto nei confronti di Edoardo Tavassi, entrato da poche settimane come l'eterno single che non riesce a trovare l'amore. Una ricerca piuttosto disperata e poco piacevole, secondo Antonella, che viene messa a tacere dalla sorella di Tavassi Guendalina.

Cos'ha detto Antonella Fiodelisi su Edoardo Tavassi

Antonella spara a zero su Edoardo. Entrata in camera da letto, lancia il suo giudizio sul concorrente. "Edoardo Tavassi: simpaticissimo e quello che vuoi. Però viene qua e dice cerco moglie… lo trovo un po' esagerato, ma spero scherzasse". La sua opinione non trova consenso, secondo Alberto come anche Oriana, è evidente che Tavassi fosse ironico. Antonella però non demorde. "Poi fa questi discorsi che una sta con quello, l'altra sta con quell'altro… Allora vuol dire che fondamentalmente ti va bene chiunque. Scherzando si dice la verità. La gente lo potrebbe anche criticare per questo suo modo di fare se esagera. A volte bisogna anche essere profondi". Subito De Pisis rilancia in difesa di Tavassi: "La sua è un'iperbole, ma sa anche essere profondo e questa vena io la vedo".

Guendalina Tavassi difende il fratello

Probabilmente Guendalina Tavassi non resterà a lungo a guardare e non è escluso che presto o tardi possa entrare nella Casa per fare una sorpresa al fratello. Per il momento si limita a prendere le sue difese da Casa, tramite i social. È per Antonella Fiodelisi uno dei suoi primi messaggi mirati: "Stavi con un altro fino a ieri, prendi in giro un povero ragazzo innamorato e ti fai consolare da un altro che avevi adocchiato e parli di mio fratello che è single e scherza sull’argomento????", scrive dopo aver sentito il suo discorso in camera da letto. "Fai più bella figura a sta zitta ma non ce riesci".