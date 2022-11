Guendalina Tavassi su Antonella dopo la lite al GFVip: “Presuntuosa e arrogante, è davvero stupida”

Guendalina Tavassi dopo lo scontro con Antonella Fiordelisi al GF Vip è rientrata a casa ed ha commentato quanto accaduto: “Posso dire che è veramente stupida? Non volevo darle addosso ma è spocchiosa, presuntuosa, arrogante”.

Nella puntata del Grande Fratello Vip ieri sera Guendalina Tavassi si è scontrata con Antonella Fiordelisi. L'ex gieffina ha attaccato l'influencer nella Casa – che tra le sue IG stories aveva descritto come "Tontonella" – per aver accusato il fratello di averci provato con tutte. "Mi è dispiaciuto sentire cose da te che eri molto amica di Edoardo" ha detto alla concorrente prima che scoppiasse un'accesa lite. Tornata a casa la Tavassi ha commentato l'accaduto: "Posso dire che è veramente stupida?".

Guendalina Tavassi tornata a casa dopo la visita al GF Vip ha commentato quanto accaduto in puntata. Dopo aver salutato il fratello Edoardo Tavassi nel giardino della casa di Cinecittà ha litigato con Antonella Fiordelisi che ha soprannominato "Tontonella". Le sue parole condivise nelle stories di Instagram:

Sono tornata a casa, ho perso la voce per Tontonella. Volevo fare una sorpresa a Edoardo, lui piangeva, ridevamo, poi è arrivata questa. Sto ca**, dai su. Se eri così tanto colta e intelligente, che poi l'intelligenza è un'altra cosa a lei lontana ed estranea come l'ironia, non stavi al GF.