Guendalina Tavassi contro Patrizia Rossetti: “Strega, al GF Vip perché la carriera è finita” Guendalina Tavassi tra le sue stories ha commentato le accuse di Patrizia Rossetti e Wilma Goich contro Edoardo Tavassi: “Uscito da un reality è entrato in un altro, rompe solo i cog*ioni”. La sorella del concorrente si è infuriata: “Lei al GF Vip perché la carriera è finita”.

A cura di Gaia Martino

Guendalina Tavassi tra le sue stories ha attaccato duramente Patrizia Rossetti. Su Instagram la sorella di Edoardo Tavassi ha condiviso il video nel quale la conduttrice spara a zero sul romano, sostenendo che "rompe i cog*ioni" e che "uscito da un reality ne è entrato in un altro". Discutendo con Wilma Goich e Sarah Altobello ha sostenuto che difficilmente "farà qualcosa", riferendosi alla carriera. Guendalina Tavassi tra le sue stories: "Senza Edoardo ma che ca*o facevate?".

Le parole di Patrizia Rossetti, Wilma Goich e Sarah Altobello contro Edoardo Tavassi

Rientrata nella Casa del GF Vip dopo l'isolamento a causa del Covid, Patrizia Rossetti pare abbia cambiato parere su Edoardo Tavassi. Prima che lasciasse la Casa per diversi giorni tra i due scorreva buon sangue, oggi la conduttrice non sembra più avere le stesse opinioni sul romano: "La persona che rompe i cog**ni è quella che non ha fatto un caz*o, è uscito da un reality per entrarne in un altro. Oltre questo non ha nulla". "Io non lo sopporto" ha continuato Sarah Altobello, "Invidioso e rosica" è stato invece il commento di Wilma Goich.

"Non c'è l'abc. Anche tu forse non arriverai chissà dove, (rivolgendosi a Sarah) ma almeno tu non rompi i cogl*oni" ha così concluso la Rossetti. Le parole delle tre Vip hanno fatto infuriare Guendalina Tavassi.

Il commento di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi ha condiviso tra le sue stories il video che riprende le tre VIP parlare di Edoardo Tavassi. La sorella del concorrente è entrata subito nella questione definendole "false, streghe, invidiose".