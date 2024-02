Gli amici di Thomas Kingston scioccati dalla sua morte: “Visto con lady Gabriella mercoledì scorso” Gli amici di lady Gabriella Windsor e Thomas Kingston si dicono “scioccati” dalla notizia della morte dell’imprenditore a soli 45 anni. La coppia aveva partecipato a una festa tenuta alla National Gallery mercoledì scorso, appena 4 giorni prima della morte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

La notizia della morte di Thomas Kingston ha lasciato esterrefatti i britannici, sconvolti dalla scomparsa del marito di lady Gabriella Windsor ad appena 45 anni. Una morte inaspettata quella dell’imprenditore, che non arriva a seguito di un periodo di malattia. Al contrario, secondo quanto riferito da alcuni amici della coppia al Daily Mail, Kingston e la moglie Gabriella erano apparsi a una festa organizzata presso la National Gallery appena mercoledì scorso, solo 4 giorni prima della morte dell’uomo.

Gli amici di Thomas Kingston: “È scioccante, non capiamo come sia accaduto”

“Sembravano felici e positivi come sempre. Ella, in particolare, era molto loquace”, ha riferito al Daily Mail l’amico che ha incontrato i due al party organizzato mercoledì scorso. Un altro, che aveva partecipato al matrimonio reale della coppia celebrato nel 2019, si è detto sconvolto: “È assolutamente scioccante, nessuno di noi se lo aspettava. Non riesco a capire cosa sia accaduto”. Per il momento, le cause della morte di Kingston non sono ancora note ma sarebbe stato già escluso che il decesso sia avvenuto in circostanze sospette, oltre che l’eventuale coinvolgimento di terzi.

La morte di Thomas Kingston a 45 anni

Thomas Kingston, imprenditore e marito di lady Gabriella Kingston (cugina di re Carlo), è stato trovato morto domenica nel tardo pomeriggio all’interno di un indirizzo nel Gloucestershire. Inutili i tentativi di soccorso operati dai sanitari intervenuti sul posto per rianimarlo. La notizia della scomparsa è stata ufficializzata da Buckingham Palace con una nota solo ieri 27 febbraio. "Tom era un uomo eccezionale che illuminava la vita di tutti coloro che lo conoscevano. La sua morte è stata un grande shock per tutta la famiglia e vi chiediamo di rispettare la nostra privacy mentre piangiamo la sua scomparsa", ha scritto la famiglia dell'uomo in una nota. Sarà aperta un’inchiesta per fare luce sulle cause del decesso.