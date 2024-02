È morto a 45 anni Tom Kingston, marito di lady Gabriella Windsor ed ex di Pippa Middleton Mentre Londra si interroga a proposito dei motivi che hanno spinto il principe William ad annullare all’ultimo minuto un impegno ufficiale, Buckingham Palace conferma la morte del 45enne Tom Kingston, marito di lady Gabriella Windsor. Il forfait di William non sarebbe collegato alla prematura scomparsa dell’uomo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Buckingham Palace ha confermato la notizia della prematura scomparsa di Tom Kingston, il 45enne marito di lady Gabriella Windsor, figlia dei principi Michael di Kent. L’uomo, noto anche per essere stato l’ex fidanzato di Pippa Middleton, sorella della futura regina Kate, aveva sposato la moglie appena 5 anni fa. L’imprenditore è stato ritrovato privo di vita in un appartamento del Gloucestershire domenica 25 febbraio. A nulla è valso l’intervento dei soccorso, arrivati sul posto nel tentativo disperato di rianimarlo.

Il comunicato di lady Gabriella Windsor

Tom Kingston con Pippa Middleton

A confermare la notizia della scomparsa di Kingston, oltre a Buckingham Palace, è stata la moglie dell’uomo, lady Gabriella Windsor. La donna ha rilasciato una nota nella quale annuncia “con dolore” la scomparsa del marito: “Tom era un uomo eccezionale che illuminava la vita di tutti coloro che lo conoscevano. La sua morte è stata un grande shock per tutta la famiglia e vi chiediamo di rispettare la nostra privacy mentre piangiamo la sua scomparsa”. Anche re Carlo e la regina Camilla hanno pubblicamente espresso il proprio cordoglio alla famiglia: “Il re e la regina sono stati informati della morte di Thomas e si uniscono al principe e alla principessa Michael di Kent e a tutti coloro che lo conoscevano nel piangere un membro molto amato della famiglia. In particolare, le Loro Maestà inviano i loro pensieri e le loro preghiere più sentiti a Gabriella e a tutta la famiglia Kingston”. Ancora ignote le cause della morte. Secondo il Daily Mail, sarà aperta un’inchiesta per chiarire quanto accaduto sebbene al momento non si registrino circostanze sospette. Lady Gabriella e Tom Kingston si erano sposati nel 2019 nella St George's Chapel, presso il castello di Windsor. La regina Elisabetta aveva presenziato alle nozze reali.

La morte di Tom Kingston slegata dai “motivi personali” che hanno costretto William ad annullare la partecipazione a un evento

Il palazzo ha fatto sapere che la prematura scomparsa di Tom Kingston sarebbe slegata dai motivi che hanno spinto il principe William ad annullare con pochissimo preavviso la sua partecipazione a un evento ufficiale in memoria di re Costantino di Grecia. Il principe è stato costretto a disertare l’evento per “motivi personali”. Nulla di preoccupante, secondo Kensington Palace che ha chiarito che il forfait del futuro re non sarebbe da attribuire a un problema di salute della moglie, ancora in convalescenza. “Kate sta bene”, ha fatto sapere il palazzo.