Gianni Sperti ai funerali di Maurizio Costanzo: “Maria De Filippi, non ti abbandonerò mai” Gianni Sperti mostra la sua vicinanza a Maria De Filippi e a tutta la squadra di lavoro. L’opinionista di Uomini e Donne ha iniziato la sua carriera di ballerino negli studi di Buona Domenica, passando per Amici, per poi trovare collocazione nel ruolo di opinionista fisso del dating show.

A cura di Giulia Turco

Gianni Sperti ha presenziato ai funerali di Maurizio Costanzo nel pomeriggio del 27 febbraio, a Roma. L’opinionista ha voluto essere vicino a Maria De Filippi e alla grande famiglia di Uomini e Donne, programma che negli ultimi giorni non è andato in onda proprio per la scomparsa di Maurizio Costanzo.

Il legame con Maurizio Costanzo e Maria De Filippi

Raggiunto dalle telecamere de La Vita in Diretta, l’opinionista di Uomini e Donne ha rilasciato un breve ma sentito messaggio per la conduttrice con la quale lavora fianco a fianco sin dai primi anni 2000. “Cosa voglio dire a Maria? Che non la abbandonerò mai, ma proprio mai”. Il legame con Costanzo nasce ancora prima, negli studi di Buona Domenica, dove ha fatto il suo ingresso per la prima volta come primo ballerino nel 1997. Tre anni dopo approva a Uomini e Donne, al fianco di Karina Cascella, Jack Vanare e Tinì Cansino. L’esperienza al fianco di Maria De Filippi passa anche per la scuola di Amici, dove per un periodo lavorato come ballerino, per poi focalizzerei nel ruolo di opinionista nel dating show, che gli appartiene ormai da oltre 20 anni.

Uomini e Donne e Amici non vanno in onda

Il lutto in famiglia della conduttrice e di tutti i collaboratori di Fascino, che produce i programmi di Maria De Filippi, ha imposto un inevitabile stop alle registrazioni. In particolare, Uomini e Donne e Amici non sono andati in onda venerdì 24 febbraio, giorno in cui è morto Costanzo, così come lunedì 27 e martedì 28 febbraio. Al loro posto, nello slot pomeridiano di Canale 5, va in onda una replica di Buongiorno mamma, la serie tv con Raul Bova e Maria Chiara Giannetta. Stando a quanto apprende Fanpage.it, la rete starebbe cercando di riprogrammare il palinsesto e quando poter riprendere con le registrazioni del programma. Non è escluso che possa saltare anche la puntata domenicale di Amici, che solitamente viene registrata a metà settimana.