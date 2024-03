Fiorello in versione papà: gli scatti con la figlia Olivia Rosario Fiorello, la moglie Susanna Biondo e la figlia Olivia sono stati paparazzati insieme mentre passeggiavano per Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Un trio felice. È così che sono apparsi Fiorello, Susanna Biondo e sua la figlia Olivia (avuta dall'ex marito Edoardo Testa) sul settimanale Gente. I tre passeggiavano per Roma quando gli obiettivi dei fotografi hanno catturato l'intesa che unisce lo showman alla moglie e alla figlia 30enne.

Olivia e Fiorello, un legame speciale

"Quando, scherzando, mi dice che non sono il suo papà naturale, le dico che ha ragione, che sono un papà frizzante" dice scherzando Fiorello a proposito della figlia. Quando lo showman ha iniziato a frequentare Susanna, Olivia aveva solo tre anni. La coppia ha anche un'altra figlia, Angelica (nome scelto dalla sorella maggiore), nata nel 2006. Olivia lavora nel mondo dei media ma preferisce mantenere un profilo riservato, l'unica volta che ha scelto i riflettori è stato in occasione dell'ultima serata del Festival di Sanremo, quando si è seduta in prima fila accanto alla mamma e alla sorella per fare il tifo per il papà.

Fiorello e la moglie Susanna Biondo

Prima di conoscere (nel 1996) e sposare (nel 2003) Susanna Biondo, Rosario ha avuto relazioni con altre donne dello spettacolo come Anna Falchi e Luana Colussi. "Se oggi sono tornato a essere un uomo normale, se ho imparato a bilanciare la mia vita distinguendo nettamente tra mondo dello spettacolo e quotidianità, devo dire grazie solo a Susanna" ha dichiarato lo showman. Dopo oltre 20 anni di matrimonio, il sentimento non si è ancora spento. In un'intervista Fiorello aveva raccontato del rapporto con Susanna: "Lavora con me, siamo insieme dalla mattina alla sera, e se non siamo vicini stiamo in videochiamata". A una domanda a proposito dell'amore aveva risposto: "Intende quello che sto pensando io? Si fa, si fa l’amore, ci amiamo. Certo non è che lo fai con la frequenza di un tempo. E sa perché? Perché non c’è tempo, e ci sono i figli in giro, e i gatti…".