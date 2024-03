Fiorello duetta con la figlia per la festa del papà e si commuove: “Sei la prima cosa bella” La puntata di Viva Rai2! del 19 marzo si apre con un omaggio per la Festa del Papà: Angelica e Rosario Fiorello cantano “La prima cosa bella” di Nicola Di Bari. Il conduttore si commuove. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La puntata di Viva Rai2! del 19 marzo si è aperto con un grande omaggio in occasione della festa del papà. Il regalo, però, è anche per Fiorello che ha cantato La prima cosa bella, storica canzone di Nicola Di Bari accompagnata dalla figlia Angelica. "Sei pronto?", rivela la figlia, "A fare che?", chiede lui, "Come a fare che? È la festa del papà!". E poi si intona la canzone con grande emozione soprattutto per papà Fiorello.

Angelica e Rosario Fiorello arrivano a bordo di una 500 d'epoca

Per la Festa del Papà, Angelica e Rosario Fiorello arrivano a bordo di una 500 d’epoca rosso fuoco. Padre e figlia hanno dato vita a un’esibizione toccante di “La prima cosa bella” di Nicola Di Bari. È la prima volta che Rosario Fiorello duetta pubblicamente insieme a sua figlia Angelica. Un momento a suo modo storico che è risultato molto emozionante anche per i telespettatori di Rai2.

La puntata

Dopo quest'omaggio, Fiorello, con Biggio, Casciari e tutta la banda, ha dato il via ad una nuova giornata al Glass del Foro Italico. Ospiti d’eccezione, presentati da Fiorello come "i figli modello che tutti i genitori vorrebbero", il trio de La Sad. Tra le notizie commentate per la rassegna stampa, la fanno da padrone ancora le elezioni in Russia e i commenti di Matteo Salvini che hanno scatenato la polemica in tutto il centrodestra: "Salvini dice che il popolo è sovrano: quando decide, ha ragione. Tranne però quando decide in Sardegna e in Abruzzo". Poi ha commentato il sostegno dei leader del mondo a Putin, quelli in particolare di Xi Jinping e Maduro: “Da Xi a Maduro, l’alleanza degli autocrati tifa Mosca. Pensa questi, per batterli alle elezioni neanche gli Avengers possono farcela. Tra l’altro hanno fatto questo nuovo format dove si sono iscritti tutti quanti, Dittatori’s Got Talent. Putin festeggia la rielezione nella Piazza Rossa, tra l’altro hanno scelto l’inno, è Gelato al cioccolato in russo”.