La gaffe del Tg2 sulla figlia di Fiorello: "Ora questa avrà 12 trasmissioni", avviato procedimento disciplinare

UPDATE Ore 15.27: L'amministratore delegato Rai Roberto Sergio ha fatto sapere in una nota di avere avviato un provvedimento disciplinare a carico del giornalista Piergiorgio Giacovazzo per il "commento inappropriato e del tutto gratuito fatto dal conduttore del Tg2 Piergiorgio Giacovazzo a proposito della performance di Fiorello e della figlia a ‘Viva Rai2!'".

Sta diventando virale la gaffe del giornalista Piergiorgio Giacovazzo a proposito di Fiorello e sua figlia Angelica. Il giornalista, conduttore del Tg2, aveva appena lanciato un servizio relativo all’esibizione del mattatore insieme alla figlia in occasione della Festa del papà (andata in onda questa mattina a Viva Rai2) quando, senza rendersi conto di avere il microfono acceso, ha esclamato: “Che carini! Ora questa avrà 12 tra…”. La regia ha fatto in tempo a evitare che terminasse la frase mandando in onda la sigla del Tg. È probabile, tuttavia, che la parola troncata fosse “trasmissioni”. Il video della gaffe è stato pubblicato dall'account Twitter @see_lallero.

Il servizio del TG2 su Fiorello e la figlia Angelica

Giacovazzo aveva così lanciato il servizio dedicato all'esibizione di Fiorello con la figlia Angelica trasmesso durante l’edizione delle 12.30 del TG2: “A Viva Rai2 sorpresa ed emozione dove, per la Festa del papà, Fiorello ha ospitato la figlia Angelica e si è esibito con lei in una tenera versione familiare de ‘La prima cosa bella’”. Mentre il servizio terminava, il giornalista si è lasciato sfuggire il commento velenoso senza però rendersi conto di avere ancora il microfono acceso.

Chi è Piergiorgio Giacovazzo

Piergiorgio Giacovazzo è uno dei volti del Tg2. Nato a Roma il 3 gennaio 1970, è figlio di Giuseppe Giacovazzo, professionista pugliese che è stato a lungo il conduttore del Tg1 e successivamente direttore de La gazzetta del Mezzogiorno. Giacovazzo ha cominciato giovanissimo il suo percorso nel mondo del giornalismo, inizialmente nel settore delle moto e del ciclismo, fino a diventare protagonista della rubrica Tg2 Motori. Si è inoltre occupato di cronaca ed è recentemente stato uno degli inviati Rai che hanno documentato quanto accaduto in Ucraina dopo l’attacco della Russia.