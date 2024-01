Fiorello e la moglie Susanna Biondo, le foto insieme a Cortina in attesa di Sanremo 2024 Fiorello e la moglie Susanna Biondo si godono alcuni giorni di relax a Cortina d’Ampezzo, prima della partenza di Sanremo 2024 il prossimo 6 febbraio. Il settimanale Chi ha scattato loro delle foto che li ritraggono felici e complici dopo 28 anni di vita insieme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

111 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da ventotto anni Fiorello e Susanna Biondo sono una coppia, marito e moglie, amici, amanti, complici, da quasi trent'anni si supportano a vicenda e si preparano insieme ad affrontare la nuova avventura sanremese che aspetta il mattatore siciliano dal prossimo 6 febbraio. Il settimanale Chi li ha raggiunti a Cortina d'Ampezzo, dove i due si sono fatti fotografare, intenti a passeggiare sulla neve.

Foto del settimanale Chi

L'amore tra Fiorello e Susanna Biondo

A raccontare il loro legame è stato proprio Fiorello, nell'intervista rilasciata al direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, dove ha raccontato il primo incontro con Susanna, quello che poi gli ha fatto capire di voler dare inizio ad un nuovo capitolo della sua vita che, fino a quel momento, era stata piuttosto spericolata:

Ci siamo conosciuti non giovanissimi, io avevo 36 anni e Susanna 32, ci siamo conosciuti con due vite alle spalle, lei aveva una bambina, io avevo avuto una vita spericolata, avevamo già vissuto tantissimo, ci siamo incontrati, guardati negli occhi innamorati e insieme senza dircelo abbiamo deciso di costruire un'altra vita, la terza vita insieme.

Insieme, quindi, sono riusciti a costruire qualcosa di davvero importante e solido, sono diventati genitori e hanno fatto in modo che il loro amore si alimentasse giorno dopo giorno. È stata Susanna a tendergli la mano in un momento di estrema difficoltà, è stata lei e a fargli capire che il suo talento non potesse restare in ombra, ma dovesse tornare a splendere dopo un periodo di chiusura, seguito alla morte di suo padre, avvenuta quando Fiorello era a Sanremo.

Foto del settimanale Chi

Relax in attesa di Sanremo 2024

Intanto, Fiorello si prepara per la nuova avventura sanremese, dove sarà co-conduttore dell'ultima serata a conclusione di un ciclo di Festival condotti da Amadeus, al quale anni e anni fa aveva promesso che sarebbe stato al suo fianco quando sarebbe salito sul palco dell'Ariston. Così è stato. Quest'anno, anche il glass di Viva Rai2 sarà posizionato fuori al teatro sanremese e lo showman con la sua combriccola ospiterà i vari protagonisti delle serate. Intanto, in attesa di ripartire con le dirette del suo show mattutino, dal 15 gennaio, si rilassa circondato dalla neve con la sua compagna.